Renzi no competirá en nuevas primarias del PD en Italia

08 de marzo 2018 , 10:15 a.m.

El dimisionario secretario general del Partido Demócrata (PD) italiano, Matteo Renzi, no competirá en unas hipotéticas elecciones primarias para liderar la formación tras la derrota sufrida en las últimas elecciones generales.

Así lo confirmó hoy el portavoz del PD en la Cámara de los Diputados en la pasada legislatura, Ettore Rosato, quien aseguró que "Renzi no quiere ejercer como secretario" de esta formación, en declaraciones al programa "Omnibus" del canal "La7".



El ex primer ministro florentino anunció el lunes que dimitiría por los malos resultados en las elecciones y ejercería como senador, al ser superado por el Movimiento Cinco Estrellas (M5S) y por la coalición de derechas.



El presidente del PD, Matteo Orfini, aclaró en la tarde del miércoles que Renzi ha firmado la carta con su dimisión y que el partido procederá a convocar una asamblea nacional extraordinaria para elegir o un nuevo líder o convocar directamente unas primarias.

El PD, aún segundo partido más votado de Italia en solitario pero por detrás del ganador, el M5S, y de la coalición derechista, ha sido tentado para apoyar un hipotético gobierno del Cinco Estrellas, pues ninguno de los ganadores han logrado una mayoría para gobernar.



Sin embargo la mayoría de sus directivos, un 90 % según el aún ministro de Justicia en funciones, Andrea Orlando, se ha mostrado en contra de apoyar un ejecutivo, siguiendo la línea de Renzi, que dijo inmediatamente no a sus rivales, que considera "extremistas".