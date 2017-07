Presidente de España declara este miércoles ante la justicia

26 de julio 2017 , 07:48 a.m.

En un hecho sin precedentes en la historia de la democracia española, el presidente de Gobierno, Mariano Rajoy, se presentará hoy en los estrados judiciales como testigo sobre una supuesta financiación ilegal en el Partido Popular (PP), en el poder.

El caso Gürtel, que tomó forma judicial en febrero de 2009, se desató por los pagos que varios empresarios abonaron a la caja del PP entre 1999 y 2005 a cambio obtener contratos públicos.



Al parecer, hubo una contabilidad ilegal paralela, conocida como la 'caja B', que el extesorero de la agrupación política, Luis Bárcenas, manejaba a su discreción, con el supuesto conocimiento de varios dirigentes de ese partido.



De esa 'caja B' habrían salido beneficiadas varias personas con altos cargos en el PP, entre ellos el propio Rajoy, quien este miércoles se presentará ante la Audiencia Nacional (tribunal que se encarga de los delitos más graves), lo que se ha convertido en foco de una espectacular atención mediática. El acto judicial de este miércoles será cubierto por 62 medios de comunicación españoles y 21 extranjeros y supera el número que se ocupó de la presencia en los tribunales de Cristina de Borbón, la hermana del rey Felipe VI, en otro caso de corrupción.



Las declaraciones de Rajoy se efectuarán en una sede judicial situada en las afueras de Madrid, que cuenta con los máximos niveles de seguridad. El presidente de gobierno trató, en vano, de que su comparecencia se realizara mediante teleconferencia o por escrito, pero el tribunal se negó a ello. Rajoy habría podido ampararse en su condición de presidente de gobierno, pero no es el caso, pues llega a la cita como testigo de hechos que sucedieron cuando era vicesecretario general de su partido. Sobre estos episodios ya han declarado tres exsecretarios generales de la agrupación política.

En concreto, a Rajoy se le preguntará por la financiación de las campañas políticas de 2003 en dos municipios de la Comunidad de Madrid: Pozuelo de Alarcón y Majadahonda. Cerca de 250.000 euros (casi 900 millones de pesos) provenientes del empresario Francisco Correa, preso en la actualidad, habrían sido destinados a esas elecciones, como contraprestación por beneficiarse de contratos públicos.



Pero no se descarta que se le pregunte por su relación con Bárcenas y sobre la existencia de la 'caja B'. Rajoy, al ser simple testigo, no acudirá con abogado. Tampoco hay acusación alguna contra él, pero está obligado a decir la verdad, pues en caso de que su testimonio sea falso, podría verse comprometido más tarde con la justicia.



Es probable que lo llamen en el futuro a comparecer por la existencia de la 'caja B' en la propia sede de su partido. El PP cree que la citación a Rajoy es improcedente, pues asegura que en 2003 no era secretario general, sino vicesecretario del partido, y por tanto sin ninguna responsabilidad directa en el asunto que se investiga.



En cualquier caso, el presidente del gobierno español se ha tomado en serio la citación y se ha preparado a fondo para cumplir con la ley y dar a conocer hoy su testimonio.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid