Malta rechaza petición de Italia de recibir barco con 629 migrantes

Malta reiteró este domingo su negativa a abrir sus puertos a un barco de una oenegé que rescata migrantes en el Mediterráneo con cientos de personas salvadas de las aguas a bordo, ignorando las peticiones de Italia de que "no mire para el otro lado".Cerca de 629 migrantes que fueron rescatados por la oenegé SOS Mediterranee el sábado siguen esperando en la embarcación, que está actualmente entre Malta y Sicilia buscando un puerto para atracar.

El ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, insistió en un comunicado conjunto con Danilo Toninelli, que tiene la competencia sobre las costas, que "Malta no puede seguir mirando para el otro lado cuando se trata de respetar convenios internacionales precisos sobre la protección de la vida humana".



"Es por esto que le pedimos al gobierno de La Valeta que acepte a Aquarius para poder darle primeros auxilios a los migrantes a abordo", agregó el comunicado. El gobierno de Malta respondió diciendo que el primer ministro Joseph Muscat había hablado con su homólogo italiano, Giuseppe Conte, y destacó que "Malta está actuando en total conformidad con sus obligaciones internacionales". "De esta manera, Malta no va a recibir el barco en sus puertos", indicó el comunicado.



Un portavoz del gobierno de Malta dijo a la AFP que el rescate de los migrantes tuvo lugar en el área de búsqueda y rescate de Libia y que estuvo dirigido por un centro de coordinación en Roma, lo que implica que Malta no tiene una obligación legal de aceptar a los migrantes.



En una entrevista al canal Sky TG24, Alessandro Porro, uno de los tripulantes de Aquarius dijo que estaban al norte de Malta y que "no han recibido ninguna comunicación de las autoridades maltesas". "Las personas que salvamos ayer estaban en condiciones muy complicadas, al menos 50 estaban en riesgo de ahogarse. Necesitamos tener una idea de a cuál puerto ir, algo que hasta ahora no hemos tenido", dijo.



Los migrantes fueron rescatados por Acuarius en seis operaciones distintas durante la noche del sábado en medio de Mediterráneo. En el verano boreal de 2016 se registró un aumento de las muertes en el Mediterráneo en medio de la peor crisis migratoria que ha enfrentado Europa desde la Segunda Guerra Mundial.



AFP