Partido de Macron revela lista de candidatos a legislativas francesas

'La República en marcha', el movimiento del presidente electo de Francia, Emmanuel

Macron, anunció este jueves una lista de 428 candidatos a las legislativas de junio, en la que 52% de las personas proceden de la sociedad civil.



Entre los 428 candidatos seleccionados, "52% proceden de la sociedad civil, lo que significa que jamás han desempeñado un mandato electivo", indicó el secretario general del movimiento, Richard Ferrand.



La lista respeta también una paridad de género "real", con 214 candidatas mujeres y 214 candidatos hombres. En cuanto al ex primer ministro socialista Manuel Valls, quien se postuló como candidato de la mayoría presidencial, el movimiento de Macron decidió no investirlo pero no presentará a otro aspirante contra él en su circunscripción.

Valls no responde a los criterios de investidura ya que "desempeñó tres mandatos parlamentarios", pero "no investiremos a ningún candidato contra él", dijo Ferrand. "No cerramos la puerta a un ex primer ministro que nos dice 'tengo ganas de unirme a ustedes y ser útil", justificó el vocero.



Emmanuel Macron, un joven centrista de 39 años con apenas dos años de experiencia gubernamental, asumirá el domingo la presidencia de Francia.



"Nunca antes un movimiento con 13 meses de existencia tuvo la audacia de presentar para diputados a 52% de ciudadanos que no son políticos profesionales", señaló Ferrand.

El presidente saliente de Francia, Francois Hollande, dejará el poder el domingo. Sale con una popularidad muy baja y deja en crisis a su partido, el socialista. Foto: AFP

Entre tanto, a la derecha y a la izquierda, en los partidos tradicionales, el desconcierto y la duda son palpables, entre tentación de alianza y búsqueda de revancha los días 11 y 18 de junio. "El joven presidente y los viejos partidos", titulaba esta semana el diario regional La Voix du Nord, en forma de fábula, para resumir el choque entre dos mundos que se enfrentan desde el domingo.



Por un lado, el presidente electo de 39 años, sin vínculo partidista, sin experiencia electoral y sin partido estructurado, y por el otro, antiguas estructuras desorientadas y rechazadas por los votantes, pero que forjaron el paisaje político francés de estos últimos 40 años y que aún cuentan con fuertes vínculos locales.

Después de que el candidato socialista Benoit Hamon no llegó ni siquiera al 10 por ciento de los votos, en el partido Socialista solo soplan vientos de implosión. Foto: AFP

La batalla de las legislativas aparece desde ahora como esencial para el quinquenato. "Todo dependerá de las legislativas y de si Emmanuel Macron logra tener una mayoría coherente en la Asamblea Nacional, y esto no está absolutamente garantizado", señaló el politólogo Luc Rouban.



En el Partido Socialista (PS), cuyo candidato Benoit Hamon obtuvo apenas 6,3% de los votos en la elección presidencial, existe un riesgo de implosión. Muchos dirigentes y diputados de orientación social-liberal están tentados de sumarse al partido de Emmanuel Macron.

El ex primer ministro Manuel Valls (foto) no será candidato por el partido de Macron para las legislativos. Sin embargo, el partido del presidente electo no le cierra las puertas. Foto: AFP

'Captación de dirigentes'

Antes de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, Valls pidió el voto por Macron, traicionando su compromiso público ante millones de telespectadores de apoyar al candidato que triunfara en las primarias socialistas.

A la derecha, el efecto Macron también provoca sacudidas. El secretario general adjunto del partido Los Republicanos (LR), Eric Ciotti, acusó al nuevo presidente de querer "destruir" su partido, pero también al PS, tratando de captar algunos dirigentes y parlamentarios.



"Ningún candidato de Los Republicanos a las legislativas ha cedido a estas indirectas", afirmó el jueves el secretario general del partido, Bernard Accoyer. Sin embargo, entre bastidores, las conversaciones están en marcha entre el entorno de

Macron y el ala más moderada de la derecha favorable a su victoria.

El excandidato del partido Los Republicanos Francois Fillon (panatalla) no pasó a segunda vuelta, por los escándalos que empañaron su campaña. Su colectividad quedó en crisis. Foto: AFP

El nuevo presidente, deseoso de agrandar su base, quiere mandar una señal a su electorado al integrar en el gobierno a personalidades de la derecha. Y los nombres de algunos representantes de este campo, como el del alcalde de Le Havre (noroeste), Edouard Philippe, circulan como posibles opciones para tomar las riendas de su gobierno.



Mientras tanto, el partido LR aprobó, sin votación, su programa modificado para las legislativas, volviendo a algunas propuestas del proyecto de su candidato a las presidenciales, François Fillon. Una idea general: mejorar el poder adquisitivo de los franceses, proponiendo en particular una bajada de impuestos.

La excandidata presidencial Marine Le Pen (i) junto a su sobrina Marion Maréchal-Le Pen, quien se retiró de la política pese a ser la gran estrella en ascenso del Frente Nacional. Foto: EFE

La extrema derecha, por su parte, que contaba con convertirse en "el primer partido de la oposición" después de su resultado histórico en la segunda vuelta de las presidenciales, se ve debilitada por la decisión de su estrella en ascenso, Marion Maréchal-Le Pen, de retirarse de la vida política.



La diputada de 27 años expresó en múltiples ocasiones su deseo de preservar su vida familiar, de lanzarse al sector privado y su hastío de las complicadas relaciones con su tía, Marine Le Pen.



