Macron dice que Arabia Saudí y Catar han financiado el terrorismo

31 de agosto 2017 , 10:17 a.m.

El presidente francés, Emmanuel Macron, considera que Arabia Saudí y Catar han financiado a grupos que han "contribuido al terrorismo" y que ha establecido un diálogo "franco" con las potencias del Golfo Pérsico, que incluye precisamente la cuestión de la financiación del terrorismo.

"La prioridad de nuestra política internacional debe ser nuestra seguridad. No podemos tener una política comercial o diplomática que no tenga en cuenta esta seguridad", explica Macron en una amplia entrevista publicada este jueves por el semanario "Le Point".



Por eso, señala que ha establecido "relaciones de una extrema franqueza con el conjunto de las potencias del Golfo" y ha abordado "la cuestión de la financiación del terrorismo" ya que "Catar y Arabia Saudí han financiado grupos que no eran los mismos pero que de hecho han contribuido al terrorismo".



También sobre la acción exterior contra el terrorismo, el presidente francés explica que en Irak y Siria hay "un desafío que será cada vez menos militar, aunque hay que ir hasta el final de esta misión, para ser cada vez más político" y que consiste en "ganar la paz".

"Si no logramos encontrar soluciones políticas incluyentes en esta región", dice

Macron, "construimos las condiciones de que el terrorismo resurja sin fin", añade.



Para Macron, la ambición de su política exterior es que "Francia debe volver a ser una gran potencia, una necesidad" en el contexto actual en que el mundo se está dislocando, entre otras cosas por la actitud de Estados Unidos de cuestionar las estructuras multilaterales creadas tras la Segunda Guerra Mundial.

"Francia debe permitir a Europa convertirse en líder del mundo libre" ya que "en tanto que europeos nos corresponde particularmente defender los bienes comunes del mundo libre que son la democracia, la paz, el clima".



