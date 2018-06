Los retos que tendrá Pedro Sánchez para gobernar en España

Pedro Sánchez, del Partido Socialista Obrero Español, fue elegido este viernes como nuevo presidente del país ibérico, tras la aprobación que hizo el Congreso de los Diputados a la moción de censura contra Mariano Rajoy.



Con 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención, de 350 posibles, el socialista derribó a al conservador, quien estaba en el gobierno desde diciembre del 2011.

Tras la elección, los retos para Sánchez ya son muy claros: economía y territorio, los que mandarán en su agenda.



Junto con su futuro Gabinete, tendrá que asumir los presupuestos del Estado, que fueron aprobados hace nueve días por el Congreso con el voto contrario de él y de sus copartidarios socialistas.

Mariano Rajoy fue derribado del gobierno español. Foto: AFP

No obstante, “afirmó que asumiría unas cuentas que no le gustan ‘para garantizar la gobernabilidad de este país en un momento extraordinariamente difícil’", informó la Corporación de Radio y Televisión Española (Rtve).



Ésta decisión habría estado relacionada “con un intento de asegurarse el apoyo de los cinco diputados del PNV (nacionalistas vascos moderados), fundamentales para ser investido”, agregó EFE.



"Este no es nuestro presupuesto, pero no lo vamos a retirar por responsabilidad de Estado y nos vamos a centrar en el futuro", comentó Sánchez, al tiempo que se “comprometió a impulsar medidas para hacer un pacto de rentas y la igualdad salarial”, añadió la agencia de noticias española.

Con 180 votos a favor, 169 en contra y 1 abstención, Sánchez derribó a Rajoy. FACEBOOK

TWITTER

Por otro lado, según comentó él mismo, su prioridad será favorecer la cohesión social y territorial de España, que considera dañada por los casi seis años y medio que estuvo Rajoy en el poder.



Pero no será fácil. Los catalanes, por ejemplo, quienes lo apoyaron en la moción de censura contra Rajoy, esperarán algo a cambio, como lo comentó Rtve.



Es más, ya muchos le exigen a Sánchez que hable con Quim Torra, a quien consideró hace unos días como “un racista” y quien tomará posesión del gobierno catalán este fin de semana.



También están los vascos, quienes “han incluido en el texto de un nuevo Estatuto el derecho a decidir y la nación vasca”, manifestó Rtve, aunque el partido de Sánchez ya dijo que “no contempla el derecho a decidir".

Quedan dos años de legislatura en España, hasta junio de 2020, aunque una de los prerrogativas del jefe del Ejecutivo es anticiparlas. Foto: EFE

El otro reto será las dificultades que tendrá para gobernar. “Los socialistas tienen 84 diputados y Sánchez ha logrado sumar otros 96 procedentes de otros siete grupos, algo que sus críticos le echan en cara por la dificultad de combinar los intereses de todos ellos”, dijo EFE.



Sobre el gobierno que formará no hay claridad, pero el nuevo presidente ha dicho que será “socialista, paritario y europeísta”. “Por delante quedan dos años de legislatura, hasta junio de 2020, aunque una de los prerrogativas del jefe del Ejecutivo es anticiparlas”, cerró EFE.

La caída de Rajoy

La primera moción de censura triunfadora en la historia democrática española fue contra Mariano Rajoy, azotado por los escándalos de corrupción y, en especial, por una sentencia que condenaba a su colectividad, el Partido Popular (PP) por lucrarse económicamente de una trama empresarial corrupta.



Los socialistas justificaron la moción para censurar a Rajoy con el argumento de que no asumió sus responsabilidades políticas después de la condena al PP por lucrarse del caso de corrupción.



ELTIEMPO.COM

Con información de EFE y AFP