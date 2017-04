El puente ecológico que tiene dividido a Londres

Un análisis financiero liderado por la política Margaret Hodge encontró que el proyecto para construir un puente cubierto de árboles y arbustos, a través del Támesis, en Londres, debería ser desechado. "Creo que es mejor para el contribuyente aceptar la pérdida que arriesgar las demandas adicionales si el plan continúa”, dijo Hodge.

El informe también evidenció costos adicionales al estimado inicial de más de sesenta millones de libras. Además, señaló que hubo múltiples fallas desde el principio, argumentando que la planeación para la construcción del puente, administrado por una organización benéfica dependiente de donaciones corporativas, siempre fue débil y el propósito del mismo era confuso.



The Garden Bridge Trust, la organización benéfica que dirigía el proyecto, había perdido a los principales donantes y solo obtuvo 69 millones de libras en inversiones privadas, dejando una déficit de al menos 70 millones de libras, según Hodge, sin nuevos fondos obtenidos desde agosto de 2016.



El puente ya ha recibido 60 millones de libras en dinero público; el Departamento de Transportes se comprometió con 30 millones y Transport for London cedió al proyecto otros 30 como préstamo reembolsable durante 50 años.



Hodge cree que el proyecto gozó de un trato especial cuando Boris Johnson fue alcalde y sugiere que hubo intereses políticos de por medio, en vez de un estudio serio y responsable sobre calidad – precio.

Irregularidades

La investigación encontró que no hubo un proceso abierto, justo y competitivo sobre dos adquisiciones, pues Boris Johnson contactó a un arquitecto antes de que el contrato fuera adjudicado. También preocupa que el alcalde anterior hubiera influido en la decisión de Transport for London sobre el proyecto.



El informe de Hodge recomienda que Sadiq Khan, el alcalde actual de Londres, se niegue a seguir financiando el puente hasta que asegure los fondos privados; insiste en suspender la su construcción. Por su parte, The Garden Bridge Trust dijo que buscará una reunión con Khan para discutir el futuro del proyecto y dejó claro que no está dispuesta a abandonar la construcción.

Opiniones encontradas

Mientras que los defensores argumentan que el puente sería un gran recurso turístico y un útil enlace peatonal, los críticos cuestionan que está en una zona superpoblada de Londres y que no es necesario un puente de más.



También se discute por qué el dinero de los contribuyentes llegaría a empresas privadas, pues estas establecerían reglas y alineamientos sobre el uso de un puente ‘público’.



