Jean-Michel Blanquer, el ministro de Macron apasionado por Colombia

29 de abril 2018 , 12:30 a.m.

Para los que están inquietos por las presidenciales de mayo, la recomendación es leer 'La Colombie', libro escrito por Jean-Michel Blanquer, ministro estrella del presidente francés, Emmanuel Macron, porque su confianza en el país es desbordante.

La brillante síntesis sobre la historia económica, cultural y política de Colombia escrita por Blanquer para la colección Que sais-je? (‘¿Qué sé yo?’) fue publicada tres meses después de que asumiera la cartera de Educación.



Blanquer fue presidente de la prestigiosa escuela de negocios francesa Essec antes de formar parte del gabinete de Macron y a finales de los 80 se desempeñó como investigador del Instituto Francés de Estudios Andinos de Bogotá.



“Ahora que el jaguar ha llegado a la madurez, todo parece estar al alcance de su mano”, escribe el ministro refiriéndose a Colombia.



En la pluma de Blanquer, el país se convierte en ese animal “ágil y adaptado a su entorno, listo para reinar no solo en su territorio de caza habitual, sino más allá. Colombia está en situación de convertirse en una potencia regional. Posible modelo de estabilidad, de civilidad, de democracia, también puede indicar un camino económico y social”.

El ministro Blanquer también estima que Colombia es “una referencia por la cultura, una promesa para la economía, una perspectiva para la política y un reflejo para nuestro mundo en plena mutación”.



Este libro de bolsillo de 120 páginas se divide en cuatro partes. El primer capítulo es ‘El nacimiento del jaguar’ (primeros vestigios 10.000 años a. C. hasta el período colonial); seguido de ‘La adolescencia del jaguar’ (independencia, el siglo XIX entre feudalismo y caos); ‘Las manchas del jaguar, la política y la sociedad en la era de la violencia’ (desde la crisis de 1929 hasta la búsqueda de la paz en 2017); y el ‘Regreso del jaguar, una geoeconomía de Colombia’ (crecimiento económico, educación, relaciones internacionales).



Los lectores franceses descubrirán, entre otras cosas, que Colombia tiene el doble de la superficie de Francia, que es la tercera potencia demográfica de Latinoamérica y el segundo país de lengua española en el mundo. También, que en este país ocurrió un fenómeno raro en América Latina: “El desarrollo relativamente equilibrado de sus cuatro ciudades principales, si bien en los últimos años Bogotá se ha afirmado como megalópolis y capital”.



Si el libro es traducido, los lectores colombianos recordarán (o descubrirán) que en 1621 fue ejecutado en Cartagena uno de los principales líderes de los cimarrones, llamado Benkos Biohó, y que la última batalla contra los españoles en suelo colombiano fue en Barbacoas (hoy Nariño) en 1824.



Su libro, escrito enteramente por él mismo y fruto de “una pasión de más de 25 años por Colombia”, se basa no solo en el estudio de los grandes acontecimientos históricos, sino también en experiencias personales como la siguiente.



“A menudo, entrar a un bus colombiano es una inmersión en esta diversidad de orígenes y de regiones, cuando la música cantada a grito herido parece traducir la variedad de los colores del vehículo, de los hombres y de las mercancías”.



‘Bolívar se codea con César y Washington’ es otro de los apartados del libro en el cual habla acerca de la vida del Libertador: “Bolívar renuncia a la presidencia y muere el 17 de diciembre del mismo año (1830) en Santa Marta, solo y desengañado, a los 47 años de edad, tras una epopeya militar y política que está a la altura de las de César o Washington, no solo por su alcance sino también por su desenlace”.

Colección Que sais-je? 120 páginas

Los guerrilleros también van a misa

Fragmento del libro 'La Colombie': “Los liberales y los conservadores no son los únicos que van a la iglesia o a la misa, sino también una parte de la izquierda, incluso la que ha empuñado las armas, como se vio con el sacrificio épico del sacerdote Camilo Torres portando la bandera del Eln”.



ÁSBEL LÓPEZ

Para EL TIEMPO

​Paris