Libertad provisional a hombres que abusaron de una mujer en España

Un juez emitió un voto particular para pedir la absolución del llamado grupo 'La Manada' y el pago de 6.000 euros con lo que los cinco acusados de abuso sexual a una mujer en las fiestas de San Fermín en 2016 puedan salir libre.

De acuerdo con el diario 'El País' de España, la condena por "abuso sexual y no por agresión despertó una tormenta política y social, que desembocó en multitudinarias manifestaciones bajo el lema 'no es abuso es violación' ".



Varios colectivos feministas ya han anunciado movilizaciones por la puesta en libertad de los condenados.



Según el diarioo español, la decisión "ha sido adoptada por el mismo tribunal sentenciador y, como en el caso de la condena, ha salido adelante por dos votos frente a uno, este último del presidente del tribunal, José Francisco Cobo Sáenz, quien abogó por la prórroga de la prisión provisional de manera indefinida".



"El juez que en el fallo condenatorio emitió el voto particular favorable a la absolución de los miembros de La Manada, Ricardo González, ha apoyado ahora la libertad provisional, al igual que Raquel Fernandino, que votó entonces a favor de la condena a los jóvenes sevillanos. Los magistrados consideran que no se dan las circunstancias de riesgo de fuga ni de reiteración delictiva. El auto de libertad provisional no ha sido divulgado", según reseña 'El País'.



"Los condenados podrán abandonar la cárcel en el momento en el que cada uno de ellos deposite 6.000 euros de fianza. No obstante, un agente judicial se ha desplazado hoy hasta las prisiones de Pamplona y de Alcalá de Henares (Madrid, donde estaban dos de los condenados al ser uno de ellos militar y otro guardia civil) para comunicar la decisión a los propios encarcelados", dice el periódico español.