Polémica ley polaca sobre el Holocausto desata tormenta

El Senado polaco dio la noche del miércoles el visto bueno definitivo a una polémica ley sobre el Holocausto. La normativa prevé castigar con tres años de prisión a cualquier nacional o extranjero que se refiera a los campos de exterminio nazis en Polonia, por ejemplo Auschwitz, Sobibor o Treblinka, como “campos de la muerte polacos” o acuse a Polonia de haber sido cómplice en los crímenes de Hitler.

Los legisladores polacos que concibieron la nueva norma aseguran que la plantearon para luchar contra el uso de la expresión “campos de la muerte polacos” cuando se hace referencia a campos nazis en territorio polaco. La ley apunta directamente a periodistas, porque no se aplicará a artistas ni académicos. Además, es extraterritorial porque podría aplicarse a cualquiera “independientemente de las leyes vigentes en el lugar donde se cometa el acto”.



La aprobación de la ley generó una dura respuesta de Israel y críticas desde Washington y Bruselas. El gobierno israelí aseguró que Polonia pretende reescribir la historia y negar que parte de la sociedad polaca colaboró con los nazis en el exterminio de los judíos polacos.



El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que su país no tolerará “que se distorsione la verdad y se reescriba la historia o se niegue el Holocausto”.



Para entrar en vigor, la ley deberá ser firmada por el presidente Andrej Duda, pero el mandatario ya ha expresado que dicho texto será sometido a una muy minuciosa revisión.



El Memorial del Holocausto en Jerusalén, Yad Vashem, anunció que se oponía a la ley porque esta busca borrar la asistencia que los alemanes recibieron de los polacos. El comunicado de Yad Vashem, además de explicar que la norma supone “que se borren verdades históricas”, dice que seguirá apoyando las investigaciones “sobre la compleja verdad” de la actitud polaca hacia los judíos durante la II guerra.



Legisladores israelíes respondieron presentando un proyecto de ley que castigaría a quien minimice el papel jugado por los colaboradores de los nazis con la misma severidad que a quien directamente niegue la existencia del Holocausto.



La bronca no llegó solo a Israel. El Departamento de Estado estadounidense dijo en un comunicado que la nueva ley polaca “podría tener repercusiones sobre los intereses y las relaciones estratégicas de Polonia con EE. UU. e Israel”.



El vicepresidente de la Comisión Europea, Frans Timmermans, dijo en Bruselas que “la responsabilidad de los campos de la muerte está en el régimen nazi, y nadie más, pero todos los países bajo ocupación tuvieron héroes que resistieron y gente que colaboró”.



Polonia perdió en la ocupación nazi y la Segunda Guerra Mundial a seis millones de habitantes, la mitad de ellos judíos. Más de 6.700 polacos han sido condecorados como ‘Justos entre las naciones’, el galardón que entrega Israel a quienes pusieron su vida en peligro para salvar a judíos.



El Estado polaco no colaboró oficialmente con los nazis y su gobierno legítimo estuvo refugiado en Londres durante la Segunda Guerra Mundial. Pero la inocencia de las instituciones polacas no se extiende, según los historiadores, a toda la ciudadanía.



Mientras unos ciudadanos polacos resistían a los nazis y protegían a los judíos, otros se dedicaron a denunciar o directamente a atacar a sus vecinos judíos durante la ocupación nazi e inmediatamente después de la Segunda Guerra Mundial. Hubo casos en los que se impidió que judíos supervivientes del Holocausto pudieran volver a sus hogares acabada la guerra.



Los críticos de la ley temen que se use para limpiar ese pasado y reescribir la historia para que el pueblo polaco en su conjunto se convierta en un héroe o un mártir inocente de cualquier crimen y se olvide el antisemitismo, las expropiaciones de propiedades de judíos y los crímenes que sufrieron a manos de polacos.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas