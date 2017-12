Las razones por las que poco cambió en Cataluña tras las elecciones

23 de diciembre 2017 , 11:15 a.m.

La victoria de los independentistas y el éxito paralelo de un partido no nacionalista en las elecciones catalanas mantiene la división de la región y alarga la incertidumbre sobre su futuro económico. Además, conserva las dudas en la manera como los líderes secesionistas van a formar gobierno estando en la cárcel o en el extranjero y deja en vilo el papel del presidente Mariano Rajoy, al ser uno de los perdedores de estas elecciones. A continuación, las razones de por qué las cosas siguen casi iguales en Cataluña.

La división persiste

Los votantes de esta región española renovaron la mayoría absoluta obtenida por los partidos independentistas en 2015, a pesar del traslado de la sede social de más de 3.000 empresas y el rechazo de la Unión Europea (UE) al intento fallido de secesión. Por su parte, el partido antinacionalista Ciudadanos consiguió el mejor resultado con 37 escaños sobre 135, en un parlamento dominado por los 70 diputados independentistas.



Después de la impopular intervención de la autonomía regional por parte de Madrid y la violencia policial en el referendo del primero de octubre, los independentistas se mantienen fuertes, pero un amplio número de catalanes sigue apostando por la unidad. “Estamos ahora en una sociedad más polarizada, más enfrentada. La posibilidad de una solución consensuada es ahora menor de lo que era hace un año”, dice Oriol Bartomeus, politólogo de la Universidad Autónoma de Barcelona.

El futuro de Puigdemont

Aunque Ciudadanos ganó en escaños y votos, se queda muy por detrás de la suma de los independentistas y no dispondrá de apoyos suficientes para formar gobierno. Los independentistas tienen así vía libre para unir fuerzas y formar gobierno. La candidatura liderada por Carles Puigdemont, depuesto como presidente catalán por Madrid, quedó de primera dentro del bloque. Pero está viviendo en Bélgica y es reclamado por la justicia española por presunta rebelión y sedición. El viernes, Puigdemont exigió a Rajoy reconocer su victoria y hacer cesar su detención para poder volver al poder. Dijo que está dispuesto a reunirse con él en Madrid o en el exterior una vez que se den esas garantías y los resultados sean aceptados.



Su vicepresidente, Oriol Junqueras, también diputado electo, está en prisión preventiva por los mismos cargos. Otros seis líderes electos el jueves pasado están en prisión o en Bélgica. Rafael Arenas, profesor de Derecho en la Universidad Autónoma, dice que Puigdemont podría volver, lo que implicaría su detención inmediata. Él y otros encarcelados podrían ser autorizados a acudir al Parlamento para tomar posesión del escaño, pero no podrían asistir a las sesiones rutinarias. Eso los haría perder la mayoría absoluta, pasando de 70 a 66 diputados. Pero también crecería el malestar de sus militantes, ya indignados por el encarcelamiento de los dirigentes, a quienes consideran “presos políticos”. En otras palabras, una estrategia de “confrontación” y “escándalo”, según Arenas.



La otra opción para Puigdemont es permanecer en Bélgica, renunciar a su escaño y seguir reivindicándose como “presidente en el exilio”. Los otros encarcelados podrían ceder su puesto a los siguientes de la lista, y se podría formar un gobierno, lo cual pondría fin a la tutela de Madrid.

¿Otro intento de secesión?

Si los independentistas reanudarán o no su pulso por la independencia es incierto. Ningún partido lo descartó en campaña, aunque las dos grandes listas secesionistas tomaron distancias respecto a la vía unilateral. Para Inés Arrimadas, candidata de Ciudadanos en Cataluña, la división de la región no les permite hacerlo. “Si el proceso independentista no tenía sentido ayer, hoy tiene menos”, dijo. Se prevén nuevas presiones para forzar una negociación entre Madrid y los independentistas, aunque Rajoy rechazó el viernes la petición de reunión de Puigdemont. “Yo con quien tendría que sentarme es con quien ha ganado las elecciones, que es la señora (Inés) Arrimadas”, dijo Rajoy.

Consecuencias económicas

La agitación de los últimos meses impactó en el dinamismo de la economía: el turismo se ralentizó, así como la creación de empleo y el consumo, y más de 3.100 empresas salieron de Cataluña. “Esperamos que las perspectivas económicas sigan deteriorándose, con repercusiones para la economía nacional a no ser que lo compense el crecimiento de otras regiones”, dice la agencia Moody’s. “Nadie invertirá en Cataluña hasta que se aclare la situación”, añadió el economista José Carlos Díez.

Reversazo para Rajoy

El otro perdedor de los comicios fue el Partido Popular (PP), de Rajoy, que quedó último y pasó de once a tres diputados.



Su popularidad siempre ha sido escasa en Cataluña, pero la victoria de Ciudadanos en la región podría afectarlos a nivel nacional dado que el partido de centroderecha busca robarles votos especialmente entre su electorado más joven. “La victoria de Ciudadanos en Cataluña probablemente dará al partido un empuje adicional en las encuestas a nivel nacional”, dijo Antonio Barroso, subdirector de investigación de Teneo Intelligence. El viernes, Rajoy descartó convocar elecciones anticipadas. “El gobierno está gobernando tranquilamente, está viendo cómo la consolidación de la recuperación económica se está produciendo (...). No tengo ninguna intención de adelantar las elecciones”.



