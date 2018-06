Las mujeres protestaron contra libertad provisional de 'La Manada'

Javier Soriano / AFP

"Somos mujeres: no vamos a parar" se leía en pancartas desplegadas en Pamplona, ciudad en la que tuvieron lugar los polémicos hechos, y en la que este viernes se corearon consignas como "no es no, lo demás es violación", "hermana, yo sí te creo" o "el silencio no es un sí".