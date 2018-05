Juez procesará a Puigdemont y resto imputados secesionistas

09 de mayo 2018 , 11:55 a.m.

El Tribunal Supremo español rechazó este miércoles los recursos presentados por el expresidente del Gobierno regional de Cataluña Carles Puigdemont y otros 22 investigados en el caso del ilegal proceso independentista de esa comunidad, de forma que confirma sus procesamientos en la causa.

El juez Pablo Llarena confirmó así el procesamiento que él mismo dictó el pasado 21 de marzo por delitos de rebelión, malversación y desobediencia, según los casos.



Llarena reafirma en el auto que concurre el requisito de violencia en el delito de rebelión y que los datos de Hacienda coinciden con los indicios de malversación recogidos en su investigación.



El juez del Tribunal Supremo procesó por rebelión a trece de los investigados, entre ellos a Puigdemont, al entonces vicepresidente del Gobierno regional catalán, Oriol Junqueras, y a siete miembros de su gabinete, así como a la expresidenta del Parlamento catalán Carme Forcadell.



Cuatro de ellos están huidos de la Justicia, entre ellos Puigdemont, y el resto está en prisión provisional. El delito de rebelión está penado con hasta 25 años en la legislación española. Los procesados, que rechazaron las acusaciones en sus recursos, tienen cinco días para recurrir esta decisión.



Llarena afirma que en el caso hipotético de que no se acreditara la violencia, ello no conduciría al archivo de las actuaciones, ya que los hechos no excluyen la acusación por un delito de sedición ni tampoco de conspiración para la rebelión.

Madrid recurre norma catalana

El gobierno español cerró este miércoles el paso a una reelección del independentista Carles Puigdemont como presidente regional de Cataluña, obligando a los independentistas a escoger entre renunciar a la candidatura de su líder o celebrar nuevas elecciones.



En una reunión extraordinaria, el ejecutivo del conservador Mariano Rajoy decidió recurrir al Tribunal Constitucional una reforma legal del Parlamento catalán para permitir una presidencia telemática de Puigdemont, actualmente en Alemania y pendiente de un proceso de extradición a España.

⚪ @IMendezdeVigo: “Ningún candidato a la presidencia de la Generalitat puede ser investido si no está presente en el Parlamento de Cataluña defendiendo en su sede su programa de investidura” #CMin #RecursoTC pic.twitter.com/NfadJRw28b — La Moncloa (@desdelamoncloa) 9 de mayo de 2018

"Ningún candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña puede ser investido si no está presente en el Parlamento", afirmó en una rueda de prensa el portavoz gubernamental Íñigo Méndez de Vigo, subrayando que Puigdemont es "un prófugo de la justicia".



Cuando el Constitucional, que ya impidió en enero una investidura a distancia del líder independentista, acepte a trámite el recurso, la reforma quedará suspendida cautelarmente, dejando sin opciones a Puigdemont de ser presidente.



Su grupo parlamentario, Juntos por Cataluña, había anunciado el sábado que intentarían investir a Puigdemont el 14 de mayo para cumplir con su promesa electoral de devolverle a la presidencia de la que fue cesado a finales de octubre por el gobierno central tras la fallida declaración de independencia.



Pero ya dejaron entrever que si no era posible, presentarían un candidato alternativo para formar un gobierno en la región que lleva seis meses controlada directamente por Madrid.



Antes de la reunión, Rajoy había afirmado en el Congreso que su objetivo es "que se forme gobierno en Cataluña y acabemos con una situación de provisionalidad que no conduce absolutamente a nada". "Ya está bien de marear la perdiz", insistió durante un tenso debate en el Congreso.



Durante su transcurso, Rajoy fue acusado de blando por el líder del partido de centroderecha Ciudadanos, Albert Rivera, que anunció que su formación, en claro ascenso electoral por su feroz oposición a los independentistas, le retiraba el apoyo en la gestión de la crisis catalana.

Investidura a contrarreloj

Los independentistas, con mayoría absoluta en el Parlamento catalán desde las elecciones de diciembre, pueden escoger presidente antes del 22 de mayo, fecha en que se deberían convocar nuevas elecciones si se mantiene el bloqueo.



Hasta el momento, todos los candidatos presentados a la presidencia fueron bloqueados por la justicia: Puigdemont estaba en el extranjero y sus dos sucesores, el activista Jordi Sánchez y al exportavoz gubernamental Jordi Turull, se encuentran en prisión.



Como a otros siete líderes independentistas, el juez del Tribunal Supremo a cargo de la investigación del intento de secesión de octubre les decretó prisión preventiva al procesarlos por rebelión, delito punible con hasta treinta años de prisión.



La oposición en Cataluña y el gobierno central los acusan de escoger deliberadamente a estos candidatos para hacerse las víctimas. "Ni el Estado, ni el gobierno, ni los jueces, ni esta cámara tienen la culpa de que ustedes sean incapaces de formar un gobierno", reprochó Rajoy a un senador independentista durante un debate en la Cámara Alta.



Ahora se espera que en los próximos días Puigdemont designe un sucesor de su confianza como presidente. "Si no hay una ventana de oportunidad para investir al presidente Puigdemont, antes del día 14 se investirá a otro", avanzó el martes la portavoz de su formación Elsa Artadi, uno de los muchos nombres que se barajan para la presidencia.



De confirmarse, supondría romper la promesa electoral de "restituir el gobierno legítimo" de Cataluña que permitió a la candidatura de Puigdemont convertirse en la más votada dentro del bloque independentista en las elecciones de diciembre.



El hipotético candidato dispondría del apoyo de Juntos por Cataluña (34) y el otro gran partido independentista Izquierda Republicana (32), con lo que podría ser escogido en mayoría simple por 66 diputados a favor, 65 en contra y 4 abstenciones del partido independentista radical CUP.