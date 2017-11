Juez belga aplaza decisión sobre extradición de Puigdemont

La Fiscalía de Bruselas pidió ejecutar la entrega del expresidente catalán Carles Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros al apreciar los cargos alegados por España, a excepción del de prevaricación, mientras que el juez fijó una nueva audiencia de posible extradición para el 4 de diciembre.



El juez belga que examina el caso citó nuevamente a las partes para que lleven a cabo sus alegatos en esa fecha, y entre 8 y 10 días después se espera que haya una decisión, apuntó el entorno del expresidente de la Generalitat de Cataluña.

El Ministerio Público, que reveló su estrategia en la vista de este viernes a puerta cerrada a la que los antiguos miembros del Gobierno catalán fueron citados a declarar, pidió la ejecución de los mandatos de entrega a España, pero no por el cargo de prevaricación. “El fiscal ha pedido la ejecución de las órdenes de arresto, salvo por un hecho, que es el de prevaricación, tal y como está formulado en el mandato de arresto español”, informó uno de los abogados, Christophe Marchand. “Por lo demás, cree que la calificación penal en el derecho belga es la conspiración y la malversación por parte de funcionarios públicos”, agregó.



Marchand, quien calificó la audiencia con el fiscal de “serena”, indicó que los defensores de los acusados intercambiarán sus “argumentos escritos”. Otro de los abogados, el español Jaume Alonso Cuevillas, explicó que la Fiscalía “descarta que exista corrupción” y “quiere examinar si los hechos descritos en el mandamiento podrían ser constitutivos de algún delito conforme al código belga” y, en particular, el delito de conspiración de funcionarios. “Se ha decidido darnos un plazo para formular alegaciones por escrito”, comentó, y afirmó que el 4 de diciembre se producirá “la vista que teníamos que tener hoy”. Alonso Cuevillas afirmó que el tribunal “podría decidir ese día o tomarse unos días para decidirlo motivadamente”.



Puigdemont y sus exconsejeros autonómicos Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura) están inculpados de rebelión, sedición, desobediencia a la autoridad, prevaricación y malversación de fondos públicos en relación con el proceso que llevó a la realización de un referendo independentista, el cual fue declarado ilegal por la justicia española.



La Fiscalía bruselense dejó claro que no emitirá ninguna comunicación hasta después de la audiencia del 4 de diciembre. Argumentó que esa audiencia debe tener lugar a puerta cerrada según la ley belga, y que no hará comentarios para no interferir en el “desarrollo sereno de los debates” ni “hipotecar de ninguna forma el procedimiento pendiente”.



Aunque la Cámara del Consejo de Bruselas apruebe la petición de la justicia española, los políticos independentistas prevén agotar todos los recursos posibles, lo que podría prolongar el proceso en Bélgica hasta enero. Mientras tanto, los cinco no pueden salir de Bélgica sin autorización del juez, deben comunicar su dirección y obedecer a todas las citaciones judiciales y policiales, tal y como decretó el juez el 5 de noviembre después de que se entregaran.



El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, indicó por su parte que acatará la decisión de la justicia belga, al ser preguntado sobre si confiaba en los magistrados de este país al término de una cumbre de la Unión Europea en Gotemburgo, Suecia.



