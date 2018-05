Israel ataca objetivos de Irán en Siria tras ataque a Altos del Golán

10 de mayo 2018 , 09:59 a.m.

Israel dijo el jueves que bombardeó casi toda la infraestructura militar de Irán en Siria, después de que fuerzas iraníes lanzaron por primera vez proyectiles sobre los Altos del Golán, un territorio controlado por el Estado judío.

Se trata del mayor bombardeo israelí en Siria desde el inicio de la guerra civil en 2011, en la que los iraníes, las milicias chiíes aliadas y tropas rusas se han desplegado para apoyar al presidente sirio, Bashar el Asad.



El Observatorio para los Derechos Humanos, un organismo activista que realiza un seguimiento del conflicto sirio y que tiene sede en Reino Unido, dijo que los ataques israelíes causaron la muerte de al menos a 23 militares, entre ellos sirios y extranjeros.



El ministro de Defensa israelí, Avigdor Lieberman, dijo que los cohetes iraníes o bien no alcanzaron sus objetivos, bases militares en los ocupados Altos del Golán, o bien fueron interceptados.



El temor a una nueva escalada regional del conflicto, entre advertencias de

Israel de que está decidido a evitar la consolidación del Ejército iraní en Siria, se agudizó el martes tras el anuncio del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de que retirará a su país del acuerdo nuclear con Irán alcanzado en 2015.



El Gobierno de Trump hizo constar su posición contraria al acuerdo en parte como respuesta a las intervenciones militares de Teherán en la zona, apoyando la línea dura hacia Irán del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.



El ataque en los Altos de Golán fue "tan solo una demostración más de que no se puede confiar en el régimen iraní y un buen recordatorio de que el presidente tomó la decisión correcta al salir del acuerdo", dijo a Fox News la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Sarah Sanders.



Israel dijo que 20 cohetes iraníes de tipo Grad y Fajr o bien fueron interceptados por su sistema de defensa aérea o no llegaron a alcanzar el Golán, un territorio que capturado por el Estado judío de manos de Siria en la Guerra de los Seis Días, en 1967.



La Fuerza Quds, un brazo de las Guardias Revolucionarias iraníes, perpetró el ataque, de acuerdo a Israel.





Al menos 23 efectivos leales al presidente sirio, Bashar al Asad, murieron en los ataques israelíes de anoche contra posiciones iraníes y de Hizbulá en Siria, informó este jueves el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Entre los fallecidos hay 5 integrantes de fuerzas regulares sirias, entre ellos un oficial, y otros 18 efectivos sirios y de nacionalidades, según la ONG.

Riesgo de nueva confrontación

Medios estatales sirios dijeron que decenas de misiles israelíes impactaron una estación de radar, posiciones de defensa aéreas sirias y un depósito de municiones, subrayando el riesgo de una escalada mayor que implique a Irán y sus aliados regionales.



El ministro de Defensa ruso dijo que Siria había interceptado más de la mitad de los misiles que lanzó Israel, informó la agencia de noticias RIA. "Bombardeamos (...) casi toda la infraestructura iraní en Siria", dijo Lieberman en una sesión de preguntas y respuestas en la conferencia anual de seguridad Herzliya en Tel Aviv. "Espero que cerremos este capítulo y todo el mundo capte el mensaje", sostuvo.

El ataque de Israel sobre objetivos iraníes en Siria se realizó con 28 aviones bombarderos. Foto: Efe

El teniente coronel Jonathan Conricus, portavoz del Ejército israelí, dijo a periodistas que el ataque iraní fue "ordenado por (el jefe de la Fuerza Quds) Qasem Soleimani y no ha logrado su propósito". Conricus dijo que Israel respondió destruyendo las instalaciones militares iraníes en Siria, así como las unidades antiaéreas sirias que intentaron sin éxito derribar los aviones israelíes.



En los Altos de Golán, las escuelas israelíes abrieron como de costumbre el jueves por la mañana, después de que las sirenas obligaran a los residentes a refugiarse durante la noche.



Lieberman dijo que Israel no buscaba una escalada en el frente sirio. Pero Tzachi Hanegbi, ministro cercano a Netanyahu, advirtió que podría haber más confrontación. "No creo que pueda decirle que un golpe, tan efectivo y destructivo como el que recibieron (los iraníes) esta noche, sea suficiente para convencer a un régimen que habitualmente es muy fanático y resuelto", dijo en

Israel Radio.

Rusia llama a Irán e Israel al 'diálogo'

El jefe de la diplomacia rusa Serguei Lavrov llamó a Irán e Israel "al diálogo" tras los ataques israelíes contra infraestructuras iraníes en Siria, que plantean un riesgo de escalada militar en la región.



El recurso a la fuerza "es una tendencia muy inquietante, nosotros partimos del principio que todos los asuntos deben ser resueltos por el diálogo", declaró Lavrov en conferencia de prensa.



Lavrov agregó que Rusia había advertido ya, inclusive durante una entrevista el miércoles entre Vladimir Putin y Benjamin Netanyahu, contra "cualquier acción que pueda ser provocadora".