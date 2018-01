Reabren investigación a Xabi Alonso por fraude fiscal

15 de enero 2018 , 05:17 a.m.

La Audiencia Provincial de Madrid ha reabierto la investigación judicial al futbolista Xabi Alonso por un presunto fraude fiscal cometido entre 2010 y 2012, cuando jugaba en el Real Madrid.

Fuentes jurídicas han informado de que la Audiencia Provincial de Madrid ha estimado el recurso que interpuso el fiscal jefe José Javier Polo contra el sobreseimiento de la causa que acordó hace un año el juez de instrucción número 40 de Madrid, un archivo que también impugnó la Abogacía del Estado.



La decisión de la Audiencia de Madrid pretende que se reabra la investigación para determinar si los contratos de derechos de imagen del futbolista eran simulados o no a efectos de su tributación a Hacienda.



La Fiscalía de Madrid denunció a Alonso en febrero de 2016 tras investigar una denuncia de Hacienda por fraude fiscal, por mandato de la Fiscalía General del Estado tras un informe inicial en el que solicitaba el archivo de las actuaciones.



Hacienda había descubierto que Xabi Alonso había vendido sus derechos de imagen a una firma radicada en Madeira, una operación que, a juicio de la Agencia Tributaria, era una "simulación", si bien el juez instructor que archivó la denuncia aseguró que Madeira no es paraíso fiscal y que el jugador lo único que hizo fue aprovechar "la pericia" de sus asesores para encontrar la solución más ventajosa a sus intereses.



Alonso fue uno de los futbolistas denunciado por la Fiscalía de Madrid por posible delito contra la Hacienda Pública, como los también exmadridistas Ángel Di María y Ricardo Carvalho.



También se investiga por hechos similares a Fabio Coentrao, actual defensa del Sporting de Portugal cedido por el Real Madrid, y al ex del Atlético de Madrid Radamel Falcao.



Investigaciones similares se desarrollan en Barcelona y por las que, por ejemplo, el argentino Javier Mascherano aceptó una condena de un año de cárcel y una multa de 815.000 euros.



Meses después, Leo Messi y su padre fueron condenados a 21 meses de prisión por defraudar 4,1 millones de euros mediante un entramado de sociedades. Otros dos exfutbolistas del Barcelona investigados por hechos similares son Adriano y Samuel Eto'o.



EFE