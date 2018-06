Inmigrantes a la deriva en el Mediterráneo ponen contra la pared a UE

Más de 1.000 inmigrantes rescatados de precarias embarcaciones (pateras) en el Mediterráneo entre el domingo y el lunes y otros cientos en barcos más grandes, que siguen sin que países como Italia les permitan desembarcar, todo esto sumado a la falta de una política y voluntad para recibirlos, hacen parte de un cuadro crítico en materia de inmigración en la Unión Europea.

Entre los más de 1.000 inmigrantes rescatados había 91 menores, informó Ayub Qacem, portavoz de las Fuerzas Navales.



Las playas que se extienden entre Trípoli y la frontera con Túnez se han convertido en los últimos dos años en el principal bastión de las mafias que trafican con seres humanos, pese a la presencia de patrulleras europeas.



Y ante el aumento de pateras a la deriva en el Mediterráneo, algunos países buscan blindarse ante los cientos de desarraigados que buscan un mejor futuro en Europa.

Este lunes, el vicepresidente del Gobierno de Italia, Luigi Di Maio, dijo que dará puerto a la ONG alemana Lifeline, en el Mediterráneo, con unos 230 inmigrantes a bordo y a la espera de ello desde el pasado jueves, si otros países no lo hacen, pero subrayó que después requisarán el buque. “Si España, Francia o Malta no abren los puertos a la nave Lifeline, Italia le permitirá atracar, pero después será requisada”, señaló el también líder del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S, en el Gobierno coaligados con la ultraderechista Liga).



Di Maio acusó a la organización humanitaria de “tener una bandera falsa”, la holandesa, a pesar de que las autoridades de ese país han asegurado que no tienen permiso para portarla, unas acusaciones que los cooperantes han negado, mostrando su documentación.



La ONG alemana Lifeline permanece con un barco de mismo nombre en el Mediterráneo central desde jueves el pasado, a la espera de que algún país de la zona le ofrezca un puerto para desembarcar a estas personas y ha escrito al Gobierno de España para ello.

Vista del buque 'Lifeline' de la ONG alemana Mission Lifeline en el mar Mediterráneo, con cerca 230 inmigrantes que se encuentra en el Mediterráneo. Foto: Efe

El pasado 17 de junio, España ofreció el puerto de Valencia (este) para recibir al buque Aquarius, al que Italia y Malta se negaron a acoger después de que salvó a 630 inmigrantes en el mar.

Alta tensión europea

Di Maio dijo que el Gobierno, que comparte con la ultraderechista Liga, está completamente “de acuerdo y compacto” en esta estrategia con la que reclaman que no sea Italia la única en Europa que reciba inmigrantes y dirigida también contra las ONG que rescatan personas, a las que acusan de fomentar el flujo migratorio. “Yo respeto a la Unión Europea que da una mano a los países con problemas”, señaló.



El político rechazó “lecciones de moral” de España o Francia y recordó que “hasta que se demuestre lo contrario”, Italia sigue salvando con su Guardia Costera a inmigrantes que “verdaderamente se están ahogando”, aunque no acepte los recogidos por las ONG.



Di Maio acusó a Francia y España de “tener los puertos cerrados” y de “hacer una operación de imagen con el Aquarius”, pues España acogió la embarcación y con Francia ha ofrecido asilo a los inmigrantes que así lo deseen.

