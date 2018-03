Tribunal Constitucional niegan libertad a Jordi Sánchez

07 de marzo 2018 , 08:45 a.m.

El Tribunal Constitucional (TC) español rechazó hoy la petición del candidato a la presidencia de la región de Cataluña, Jordi Sánchez, de suspender la prisión provisional en la que se encuentra desde mediados de octubre por un delito de sedición. Sánchez, líder de un movimiento independentista catalán, también ha pedido la libertad en un recurso dirigido al Tribunal Supremo.

Los dos principales partidos soberanistas catalanes están de acuerdo en la candidatura de Sánchez para ser investido presidente en el debate parlamentario fijado para el 12 de marzo, pero si no recibe permiso para abandonar la prisión no podrá comparecer ante la Cámara regional.



La decisión final corresponderá al juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena, quien ha rechazado las anteriores peticiones de Sánchez de ser puesto en libertad provisional a la espera del juicio, para el que aún no hay fecha.



A este respecto, el juez Llarena dio hoy un plazo de cinco días al fiscal y a los abogados personados en la causa para que expongan su punto de vista acerca de la petición de libertad de Jordi Sánchez, lo que hace difícil que la decisión sea adoptada antes del pleno del día 12. Ese plazo concedido hoy lleva hasta el lunes por la mañana, momento en el que está convocado el pleno de investidura.

Jordi Cuixart (izq.), líder de Omnium Cultural, y Jordi Sanchez de la Asamblea Nacional Catalana (ANC). Foto: Reuters Archivo / Javier Barbancho





Aunque es cierto que la acusación popular y el fiscal podrían responder al juez antes del plazo fijado y permitir una resolución previa al pleno, lo cierto es que tal probabilidad es remota, según fuentes jurídicas, porque las dos acusaciones pueden agotar el plazo y a su vez el magistrado tendría que tomarse un tiempo para analizar las opiniones presentadas.



El pasado 28 de enero el Constitucional emitió unas medidas cautelares para confirmar que la investidura de un candidato debe ser presencial y no puede llevarse a cabo a distancia, de modo telemático o a través de la delegación en un representante.

Eso impidió la elección de Puigdemont, que en Bruselas elude la acción de la Justicia española y que era el primer candidato en un pleno que estuvo convocado para el 30 de enero y que fue suspendido ante su ausencia.



Jordi Sánchez presentó ayer la petición ante el Supremo, mientras que la hoy resuelta por el Constitucional fue planteada hace meses, poco después de que el dirigente soberanista ingresara en prisión.



Sánchez, diputado en la Cámara catalana, presentó un recurso de amparo contra esa orden de prisión preventiva de mediados de octubre, al igual que el líder de otra asociación soberanista, Jordi Cuixart, y el Tribunal Constitucional admitió a trámite ambos recursos.