Holanda le pone freno a extremismo de Geert Wilders

El partido liberal, en el poder en Holanda, ganaría las elecciones legislativas, mientras que el partido de extrema derecha de Geert Wilders quedaría en segundo lugar, empatado con otras dos formaciones, según sondeos a boca de urna tras el cierre de las votaciones de este miércoles.

El primer ministro liberal holandés, Mark Rutte, afirmó congraciado que “luego del brexit y después de las elecciones en Estados Unidos, Holanda dijo ‘no al populismo’”.



Según los sondeos difundidos por varios medios locales, horas antes de revelarse los resultados oficiales, el Partido Popular por la Libertad y la Democracia (VVD), del primer ministro Rutte, obtendría 31 escaños de 150, mientras que el Partido por la Libertad (PVV), de Wilders, alcanzaría 19, los mismos que el Llamamiento Democratacristiano y el partido de la Democracia D66.



Los laboristas, socios en el gobierno de Rutte, sufrirían, por su parte, una derrota histórica, según esos mismos sondeos. Unas cifras que tranquilizaron a Europa.



El presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, celebró “una votación por Europa, contra los extremistas”, como también hizo el ministro de Relaciones Exteriores francés, Jean-Marc Ayrault, quien felicitó en un tuit a los holandeses por haber “frenado el ascenso de la extrema derecha”.



Por su parte, la canciller alemana, Ángela Merkel, felicitó por teléfono a Rutte, indicó en su cuenta de Twitter el portavoz de la canciller alemana, Steffen Seibert.



“Me alegro de proseguir con una buena colaboración como amigos, vecinos, europeos”, indicó la canciller, citada en Twitter por Seibert.



Después del brexit en el Reino Unido y la elección de Donald Trump en EE. UU., las elecciones holandesas se consideran un indicio de lo que podría avecinarse en las presidenciales de Francia, en abril y mayo, y en las legislativas de Alemania, hacia fin de año.



En una campaña marcada por la cuestión identitaria, Rutte, como también hicieron otros líderes, integró algunos elementos anteriormente reservados a su rival, invitando, por ejemplo, a aquellos que no respetan los valores holandeses a irse del país, de 17 millones de habitantes.

‘Políticos razonables’

“Electores del PVV, gracias!, ¡Hemos ganado escaños!”, dijo por Twitter el controvertido diputado Wilders, quien en las últimas elecciones obtuvo 15 escaños de la cámara baja. “¡Y Rutte no se ha librado todavía de mí!”, añadió.



Aunque hace unos meses las encuestas le otorgaban 36 escaños, su partido fue cayendo en los sondeos a medida que se acercaban los comicios.



Durante la campaña, Wilders prometió cerrar las fronteras a los inmigrantes musulmanes, prohibir la venta del libro sagrado del Corán y acabar con las mezquitas, en un país cuya población cuenta con alrededor de un 5 por ciento de musulmanes. “El PVV no es una fuerza revolucionaria”, declaró Geerten Waling, investigador de historia política en la Universidad de Leiden. “Aunque el (PVV) no sea pequeño, la gente se ha mantenido al lado de los políticos razonables”, explicó.



Los laboristas del PvdA, socios de la coalición saliente, registraron una derrota histórica y perdieron 29 escaños. Los ecologistas de GroenLinks, conducido por el carismático Jesse Klaver, cuadruplicaron sus resultados y obtuvieron 16 escaños.



Los holandeses se enorgullecen del consenso político, y, en general, los partidos suelen tomarse, en promedio, tres meses para fraguar la coalición gobernante, en un escenario político fragmentado.



Esta vez, muchos expertos pronostican que harán falta cuatro o incluso cinco partidos para alcanzar la mayoría de 75 escaños. Los democratacristanos del CDA y los progresistas del D66 son socios naturales de los liberales, pero esta posibilidad necesitaría de otro partido más para alcanzar la mayoría de 76 escaños.



Las miradas están puestas en los cristianos (CU, 6 escaños) y los protestantes rigoristas del SGP (3 escaños), aunque los ecologistas también podrían jugar un papel importante.



La votación estuvo marcada por una participación masiva: 81 por ciento de los 12,9 millones de electores acudieron a las urnas, según el instituto de sondeos Ipsos.



En los últimos comicios, en 2010 y 2012, la tasa de participación fue de 74,6 y 75,3 por ciento, respectivamente. Al cierre de esta edición no se conocían los resultados oficiales, pues el escrutinio se realizó a mano por miedo a posibles ataques informáticos, lo que eso demoró la entrega de resultados oficiales.

El mundo saluda con alegría los resultados

El ministro de Relaciones Exteriores de Francia, Jean-Marc Ayrault, saludó este miércoles los resultados de los comicios en Holanda y se alegró porque se haya “frenado” el ascenso de la extrema derecha en las elecciones legislativas del país, viendo en ello una voluntad de una “Europa más fuerte”.



“Felicitaciones a los holandeses por haber frenado el ascenso de la extrema derecha. Voluntad de trabajar por una Europa más fuerte”, tuiteó el jefe de la diplomacia francesa.



Por su parte, y en el mismo sentido, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, felicitó al primer ministro holandés, Mark Rutte, por su “clara victoria” en las legislativas, lo que significa una “votación contra los extremistas”.



Según escribió su portavoz, Margaritis Schinas, en Twitter, Juncker “habló con Rutte (y lo) felicitó por (...) una votación a favor de Europa”.



