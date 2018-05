Holanda permitirá a sus ciudadanos identificarse con un tercer género

Una corte en Holanda falló a favor de reconocer un 'tercer género' en el país, una decisión histórica para las personas que no se identifican con los otros dos géneros, quienes ahora podrán adoptar el sexo 'neutro' en sus documentos de identificación de forma legal.

También se introducirá la opción en el registro civil, para los padres que no puedan determinar el género de sus hijos al nacer, de forma que no se necesitará especificar esa información en sus documentos de identidad.



El fallo se dio a favor de una persona a la que, al nacer en 1961, no se le pudo determinar su género y los padres decidieron inscribirle en el registro como "hombre" porque "eso fue lo más fácil" para "el niño", dijeron.



Sin embargo, esta persona no se sentía como hombre y en 2001 logró cambiar el sexo a "femenino", lo cual "tampoco era apropiado", porque se considera de "sexo neutral" o lo que llamó "el tercer género". En 2007, una petición similar había sido rechazada porque consideraban que “no era todavía el momento adecuado” para este tipo de cambios, según afirmó el diario 'El País' de España.



Según la sentencia, que servirá de precedente para los casos futuros y los ya existentes, si no se es posible especificar el sexo ni como mujer ni como hombre, el certificado de nacimiento registrará este apartado con la leyenda: "No puede ser determinado".



La corte pidió realizar cambios urgentes en la ley para adaptarse a esta realidad y a los desarrollos sociales y legales para reconocer un "tercer género" legal.



El fallo fue aplaudido por la población LGBTI en Holanda, que considera que es un paso hacia adelante en el reconocimiento de sus derechos, y que esta sentencia podría ser el comienzo de cambios más significativos en toda Europa.



El año pasado, Alemania se convirtió en el primer país de la eurozona en reconocer el tercer género desde el nacimiento, sentenciando que definir entre dos opciones de género, el masculino y el femenino, es una medida inconstitucional y discriminatoria. En 2013, ya se había fallado a favor de permitir a los padres registrar a sus hijos sin especificar su género.

Por su parte, India reconoce el tercer género desde 2014, una opción que puede ser incluida en sus pasaportes. Nepal, Bangladesh, Australia y Nueva Zelanda también reconocen un género no binario en sus identificaciones.



En 2015, Colombia tomó un paso importante en cuanto a la identidad de género, al permitirle a los ciudadanos cambiar su sexo en la identificación sin necesidad de someterse a exámenes médicos o psicológicos que lo certifiquen.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

Con información de Efe