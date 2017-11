¿Cuál será el futuro de Puigdemont al evadir a la justicia española?

La fiscalía general española presentó esta semana una querella por "rebelión", "sedición" y "malversación" contra el expresidente Carles Puigdemont y los miembros de su ejecutivo, también destituidos. La comparecencia ante la Audiencia Nacional se programó para este 2 y 3 de noviembre, pero Puigdemont no asistió a la citación y continúa en Bélgica, a donde llegó el pasado lunes.



Ante esta situación, la Fiscalía española pidió este jueves una orden de detención contra Puigdemont y cuatro de sus exconsejeros: Antoni Comín (Salud), Clara Ponsatí (Enseñanza), Lluís Puig (Cultura) y Meritxell Serret (Agricultura).

Sin embargo, la jueza de la Audiencia Nacional de España Carmen Lamela aplazó la decisión acerca de ordenar la detención contra el expresidente del Gobierno regional catalán y los cuatro exconsejeros de su gabinete.

¿En qué consiste la orden de detención europea?

La orden de detención europea o euroorden es el instrumento que sustituye a la tradicional extradición, prescindiendo de la intervención de los gobiernos permitiendo que la persecución internacional de los delitos tenga lugar directamente entre autoridades judiciales. El Gobierno de cada país interviene única y exclusivamente para prestar apoyo técnico, en especial para procurar la traducción de la Orden de Detención al idioma del país en el que deba ser ejecutada.

¿Cuánto tardaría la entrega de Puigdemont a la justicia española?

La jueza encargada del caso tiene que enviar una notificación directa a las autoridades judiciales para su detención, que tendrán un plazo máximo de 60 días –a partir de la fecha de detención- para entregar al exmandatario.



En el caso de que el detenido accediera a ser extraditado, el plazo se reduciría hasta los 10 días. En la práctica, según datos de la Comisión Europea, cuando el capturado da su consentimiento el plazo medio de entrega oscila entre los 14 y los 16 días, aunque se puede prolongar a casi dos meses en los casos en los que se produce sin consentimiento.

¿Cuánto tiempo puede quedarse en Bélgica?

Cualquier nacional de un Estado de la Unión Europea (UE) puede residir 90 días en Bélgica sin problemas. Más allá de ese plazo se expone a una situación de ilegalidad, a no ser que presente un justificante de residencia motivada por trabajo, reagrupación familiar o que demuestre tener medios financieros suficientes que le permitan no trabajar.



En la práctica, "si sale del territorio nacional antes de los 90 días, el ciudadano de la UE puede beneficiarse de nuevo de una residencia de tres meses", explicó a la AFP Dominique Ernould, portavoz de la Oficina de Extranjería. El propio Puigdemont evocó el martes el principio de "libre circulación" de personas del que pueden gozar los ciudadanos de la UE.



Por el momento, el político catalán como su defensor han asegurado que su intención no es pedir asilo político en ese país.



