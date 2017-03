Fillon vuelve a defenderse tras acusaciones de no declarar préstamo

El candidato conservador a la Presidencia francesa, François Fillon, denunció este miércoles una "operación de desestabilización política" tras la última revelación de "Le Canard Enchaîné", según la cual, no declaró un préstamo de 50.000 euros sin interés que recibió del empresario Marc Ladreit de Lacharrière en 2013.



"Este culebrón no me interesa, y en cualquier caso no me dejaré arrastrar por una operación que, claramente, es una operación de desestabilización política", dijo a la cadena 'LCP'.

El semanario satírico, el mismo que a finales de enero destapó el escándalo sobre los supuestos empleos ficticios de su mujer y dos de sus hijos, precisó en su edición de este miércoles que Fillon no incluyó ese préstamo en la declaración de su patrimonio ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Política (HATVP).



Ladreit de Lacharrière es un hombre de negocios cercano al líder de la derecha y propietario de la revista literaria 'La Revue des Deux Mondes', en la que la mujer de Fillon, Penelope, hizo parte como colaboradora.



Uno de los abogados de Fillon, Antonin Lévy, subrayó el martes que el préstamo "fue reembolsado íntegramente", y el actual aspirante sostuvo este miércoles que no hubo noticia en lo presentado por 'Le Canard Enchaîné'.



"Soy candidato ante el pueblo francés. Es la población la que decide, y nadie más. (...) Estoy en contacto con los franceses todos los días y lo hago sin su mediación", dijo a los periodistas que lo entrevistaron, para justificar que no tiene por qué dar explicaciones ante los medios.



Esta última información sobre Fillon llegó después de que el lunes la cúpula de su partido le mostró su apoyo unánime pese a su probable imputación. El candidato que se apuntaba para sustituirlo, Alain Juppé, reiteró ese mismo día su negativa para reemplazarlo.

Nuevo enredo para Fillon



El nuevo lío que le salió al candidato Fillon tiene que ver con que, supuestamente, recibió en 2013 un préstamo sin intereses de 50.000 euros del empresario Marc Ladreit de Lacharrière y no lo declaró, según informó el semanario satírico Le Canard Enchaîné'.



El gabinete de uno de los abogados del matrimonio Fillon, Pierre Cornut-Gentille, declaró que no tienen ningún comentario al respecto. Sin embargo, el letrado Antonin Lévy, quien representa a Fillon ante los jueces de instrucción que lo investigan por supuesta malversación de fondos, señaló ante los medios que el préstamo "fue reembolsado íntegramente" y que los investigadores están al tanto.



La publicación indicó que esa cantidad fue ofrecida "sin fecha límite de devolución", y precisó que el actual candidato no la incluyó en la declaración de su patrimonio ante la Alta Autoridad para la Transparencia de la Política (HATVP).



'Le Canard Enchaîné' recordó que funcionarios públicos como Patrick Balkany o Serge Dassault fueron condenados en el pasado por ese tipo de "olvidos". El empresario del que recibió el préstamo fue llamado recientemente a declarar en el marco de la investigación abierta contra Fillon sobre los supuestos empleos falsos de su mujer y dos de sus hijos.



Ladreit de Lacharrière contrató a Penelope Fillon en la revista literaria 'La Revue des Deux Mondes', de la que es dueño, entre mayo de 2012 y diciembre de 2013 por 5.000 euros brutos al mes, pero según el entonces director de la revista, Michel Crépu, la mujer solo realizó dos críticas literarias en ese tiempo.



Los agentes sospechan que su contratación pudo ser un favor después de que Ladreit de Lacharrière recibiera en 2010 a instancias de Fillon, entonces primer ministro francés, la Gran Cruz de la orden nacional de la Legión de Honor, una de las principales distinciones en el país.



La publicación añadió que los investigadores examinan si Fillon subestimó el precio de su mansión, cifrado en 750.000 euros, para evitar ser sometido al impuesto de solidaridad sobre la fortuna.

Desde que 'Le Canard Enchaîné' destapó el escándalo de los supuestos empleos ficticios a finales de enero, lo que llevó a la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía Nacional Financiera, Fillon se presentó como víctima de una campaña mediática, política y judicial en su contra.



El candidato, jefe del Gobierno del presidente Nicolas Sarkozy entre 2007 y 2012, subrayó en este tiempo su intención de no abandonar la carrera al Elíseo pese a su probable imputación el próximo 15 de marzo, y asegura que mantiene el apoyo de las bases.



Precisamente, la reunión que Sarkozy propuso para juntarse con Fillon y el ex primer ministro Juppé para hallar una solución a la crisis no se celebrará finalmente, según afirmaron el martes fuentes del entorno del expresidente.



EFE