Fábrica de Fiat en Italia entra en huelga por fichaje de Ronaldo

El fichaje del astro portugués Cristiano Ronaldo por parte de la Juventus ha causado conmoción en todo el mundo y sus consecuencias no sólo llegaron al fútbol.



Una fábrica de Fiat al sur de Italia declaró que harán una huelga del 15 al 17 de julio con razón de esta compra del equipo de Turín.

La razón no es que los empleados sean grandes fanáticos del Real Madrid y de Cristiano. Su motivo nace de que la familia Agnelli, dueña del equipo y del 30% del grupo Fiat-Chrysler, invirtió 112 millones de euros en un futbolista luego de que en los últimos meses ha exigido “apretarse el cinturón” a los empleados, situación que les parece ridícula.

"Es inaceptable que mientras la compañía sigue pidiendo a los trabajadores de FCA enormes sacrificios a nivel económico, la misma decida gastar cientos de millones para el fichaje de un futbolista. ¿Es correcto todo esto? ¿Es normal que una sola persona gane millones y miles de familias no lleguen a mitad del mes? Somos todos trabajadores del mismo dueño, pero nunca como en este momento de enorme dificultad social, esta diferencia de trato no puede y no debe ser aceptada", dijo en un comunicado el sindicato Unión Sindical Base, el mismo que representa a los trabajadores de dos empresas de la familia Agnelli.



La familia, por su parte, ha dado a entender que los gastos del fichaje no se saldarán con las cuentas de Fiat. Incluso la UEFA, órgano rector del fútbol europeo, no permitiría que esto sucediera.



EL UNIVERSAL (GDA)