La organización terrorista ETA anuncia su disolución en una carta

02 de mayo 2018 , 09:02 a.m.

La organización separatista vasca ETA anunció este miércoles que "ha disuelto completamente todas sus estructuras" tras cuatro décadas de atentados por la independencia del País Vasco y Navarra.

"ETA ha decidido dar por terminados su ciclo histórico y su función, dando fin a su recorrido. Por tanto, ETA ha disuelto completamente todas sus estructuras y ha dado por terminada su iniciativa política", indica la organización en una carta fechada el 16 de abril y publicada este miércoles por el portal eldiario.es.



La organización, que fue creada en 1959 y atentó por primera vez en 1968, dice querer abrir "un nuevo ciclo político" en el País Vasco.



Señala que la disolución "cierra el ciclo histórico de 60 años de ETA", y advierte sobre todo que el anuncio "no supera, en cambio, el conflicto que Euskal Herria mantiene con España y con Francia", donde reclamó la independencia del País Vasco francés.



Un alto funcionario del gobierno vasco precisó a AFP que la carta no supone el anuncio definitivo de la disolución de ETA, y que éste tendrá lugar este jueves, seguramente a través de un video a la BBC.



"Es una carta que ETA ha enviado con antelación a personalidades y entidades que participaron hace siete años en la declaración de Aiete", una conferencia internacional que propició en octubre de 2011 el cese definitivo de la lucha armada por parte de la banda.



Según él, el propósito de la carta es asegurar a esos actores, entre ellos el ex secretario general de la ONU Kofi Annan y el exlíder del Sinn Féin norirlandés Gerry Adams, "que su decisión [de disolverse] va en serio".



A Euskadi Ta Askatasuna (patria y libertad, en vasco) se le atribuyen 829 muertos, además de extorsiones a empresarios y secuestros, en sus cuatro décadas de violencia por la independencia del País Vasco y de Navarra.



EFE