Estocolmo, víctima del terrorismo de camión

Cuatro personas murieron y 15 resultaron heridas el viernes en el centro de Estocolmo (Suecia), en un atentado con camión, indicó la Policía. El primer ministro sueco, Stefan Löfven, anunció que se reforzaron los controles fronterizos del país.

El ataque ocurrió cerca de los almacenes Åhléns City, en el cruce entre una de las calles peatonales más frecuentadas de la capital, Drottningsgatan, y una de las principales arterias de la ciudad, Klarabergsgatan.



El vehículo se empotró en la fachada de una tienda después de arrollar a los peatones, y los socorristas atendieron a los heridos en el lugar del ataque, según las imágenes difundidas por medios televisivos locales.



Un hombre fue detenido al caer la tarde en Mõrsta, en la periferia norte de Estocolmo, dijo la Policía, que no aportó detalles sobre su identidad. Pero no se trataba del chófer del camión utilizado en el atentado.



Posteriormente, la policía sueca colocó en detención por "acto terrorista" a un hombre. Sería un uzbeko de 39 años, simpatizante de la organización Estado Islámico, según el periódico Aftonbladet. Es sospechoso de "homicidio con carácter terrorista", dijo a la AFP la portavoz de la fiscalía, Karin Rosander, sin precisar si se trata o no del conductor del camión. La fiscalía no dio detalles sobre su identidad pero su señalamiento corresponde al de un individuo filmado sobre el lugar del ataque y por el que un pedido de búsqueda fue emitido.

Primeros momentos tras atentado terrorista en Estocolmo Usuarios en redes sociales registraron los instantes de pánico tras el ataque. Personas corriendo y organismo de emergencia llegando al sitio en el que terminó estrellado el vehículo, entre las imágenes. Los primeros momentos en Estocolmo después del atentado terrorista.

Minutos de pánico



Varios testigos describieron escenas de terror y de pánico. “Hizo el mismo ruido que una bomba que explota y empezó a salir humo de la entrada principal”, declaró al diario Aftonbladet Leander Nordling, de 66 años.



El lugar fue acordonado rápidamente por la Policía y varios helicópteros sobrevolaban el centro de la ciudad. Por su parte, el primer ministro sueco, Stefan Löfven, declaró el viernes en una rueda de prensa en la sede del Gobierno que había decidido “reforzar los controles fronterizos”. “Suecia fue atacada” y “todo apunta a un atentado terrorista”, había informado antes a los medios locales.



El centro de la ciudad se vaciaba por completo mientras las tiendas cerraban sus puertas y los habitantes regresaban caminando a sus casas, después de que la Policía lo pidió para evitar aglomeraciones.

Camión robado



El autor del atentado habría robado el camión aprovechando “una entrega en un restaurante”, declaró una portavoz de la empresa de transportes Spendrups, Rose-Marie Hertzman.



Por esto, las autoridades suspendieron el tráfico del metro y el de los autobuses y los tranvías en el centro, que empezaron a funcionar de nuevo horas después. El ataque se produjo cerca de la estación T-Centralen, por donde pasan todas las líneas de Estocolmo.



Mientras tanto, el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker, afirmó que el ataque contra Suecia era un ataque contra “toda” la Unión Europea.



Por otro lado, el presidente ruso, Vladimir Putin, dijo que “en estas horas difíciles, los rusos lloran con el pueblo sueco”, días después de que un atentado terrorista, todavía no reivindicado, dejó 13 muertos en el metro de San Petersburgo.



De igual forma, el secretario general de la ONU, António Guterres, condenó el ataque y expresó su esperanza de que los responsables enfrenten a la justicia.



Suecia solo había sufrido un atentado hasta la fecha, en diciembre del 2010, cuando un kamikaze se hizo explotar en la misma calle peatonal de Estocolmo dejando heridos leves.



Los hechos recuerdan los ataques perpetrados en Londres, Berlín, Bruselas y en Niza, en el sur de Francia, cuyos autores embistieron a una multitud con vehículos matando a decenas.

AFP