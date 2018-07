¿Por qué fue absuelto el 'estafador de mujeres' en España?

Albert Cavallé, conocido como el 'estafador de mujeres' en España, fue absuelto este esta semana por la magistrada del Juzgado Penal 1 de Barcelona. La funcionaria indicó que la supuesta víctima, que denunció haber sido engañada para entregar al menos 2.280 euros, cayó en mentiras 'difícilmente creíbles'.



En la sentencia, la juez afirmó que el engaño no era justificación para condenar a Cavallé por delito de estafa ya que la mujer lo pudo haber evitado porque mantuvo la "mínima autoprotección o diligencia".



De acuerdo con el informe, la mujer habría conocido a su estafador a través de la red social Badoo, razón por la que la magistrada consideró que se debieron haber elevado las medidas de cautela por parte de la víctima.

"Considero que el error sufrido por la denunciante resultaba evitable con una mínima diligencia, por lo que no puede considerarse que concurra engaño bastante y, por tanto, no puede ser imputado el error a la previa conducta engañosa, lo que debe llevar a considerar que no concurre el delito de estafa", indicó la funcionaria en la declaración que dio a conocer El País de España.



De acuerdo con el portal noticioso, en la versión de la víctima, ella afirmó que Cavallé le pidió el dinero en varias ocasiones luego de que se pusieran en contacto por la red social y comenzaran una relación.



La mujer indicó que el estafador le dijo varias mentiras como que le habían robado su billetera y documentos y que por eso estaba necesitando el dinero y que había tenido un accidente y que, por lo tanto, necesitaba apoyo económico para una intervención quirúrgica. Pero la titular del juzgado no consideró las acusaciones como válidas para dar la condena de estafa.



Sobre Albert Cavallé hay cerca de 25 denuncias de distintas mujeres que afirman haber sido víctimas de estafa por parte del hombre.



