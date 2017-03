Estado Islámico asume la autoría del atentado en Londres

23 de marzo 2017 , 08:34 a.m.

El grupo terrorista Estado Islámico (EI) asumió la autoría del atentado del miércoles en Londres a través de un comunicado difundido por la agencia de noticias Amaq, próxima a los yihadistas, informó hoy el canal saudí 'Al Arabiya'.

El agresor arrolló con su vehículo a varias personas en el puente de Westminster, después descendió del vehículo y apuñaló a un policía en las puertas del Parlamento británico.



Este jueves, la primera ministra británica, Theresa May, confirmó que el autor del ataque nació en el Reino Unido y "hace algunos años fue investigado por el MI5 en relación a sospechas sobre extremismo violento".



La jefa del Gobierno agregó que el atacante, cuya identidad no facilitó, actuó solo y que "no hay razones para pensar" que se hayan planificado más atentados contra la población.



EFE