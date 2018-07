España retira orden de captura internacional contra Puigdemont

El ex presidente regional catalán Carles Puigdemont y otros cinco líderes separatistas quedaron este jueves a salvo de ser extraditados a España, después de que el juez instructor retirara las órdenes internacionales de captura que pesaban en su contra.



La decisión, expuesta en un auto por el juez español Pablo Llarena, implica que los seis, residentes en Alemania, Bélgica, Reino Unido y Suiza, podrán moverse por el extranjero y no se exponen a ser entregados.

En España no obstante siguen vigentes las respectivas órdenes, por lo que en caso de regresar serían detenidos. El juez del Tribunal Supremo tomó la decisión después de que un tribunal de Alemania, donde se encuentra Puigdemont, descartó la posibilidad de extraditarlo por el grave cargo de rebelión, penado con hasta 25 años de cárcel.



En el auto, Llarena se negó además expresamente a que el exdirigente independentista sea entregado solo por malversación. Es el otro delito que pesaba sobre él y que sí fue retenido por el tribunal alemán, en relación con los costos del referendo ilegal de autodeterminación de Cataluña del 1 de octubre pasado.



El independentismo no tardó en criticar de nuevo a la justicia española, como ya hizo cuando el tribunal alemán anunció que no veía indicios de rebelión, un cargo que implica el recurso a la violencia. "Estamos muy satisfechos", dijo Gonzalo Boye, uno de los abogados de Puigdemont.



"No pensábamos que (Llarena) se iba a dar por derrotado en todos los escenarios internacionales", añadió. "Él sabe que su causa no se contrata en los sistemas democráticos (...) lo que no tiene sentido es que unos hechos no sean delito en el resto de Europa y sí lo sean en España", prosiguió refiriéndose al cargo de rebelión.

Horas más tarde, Puigdemont afirmó que el retiro de las órdenes internacionales de arresto contra él y otros cinco líderes independentistas en el extranjero muestra "la debilidad inmensa" de la causa judicial contra ellos.



En su mensaje en Twitter, el expresidente pidió además a la justicia española "revocar la prisión preventiva" de nueve dirigentes separatistas encarcelados en España por su papel en la tentativa de secesión de Cataluña el año pasado.



