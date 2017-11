Justicia española se apresta a pedir detención de Puigdemont 

03 de noviembre 2017 , 09:38 a.m.

Las primeras consecuencias legales al proceso independentista de Cataluña llegaron este jueves, cuando la jueza de la Audiencia Nacional Carmen Lamela envió a prisión al exvicepresidente catalán Oriol Junqueras, a siete exconsejeros del gobierno de esa región y horas más tarde emitió orden de captura contra el presidente Carles Puigdemont y otros cuatro ministros que se encuentran en Bélgica junto con él.

La noche de este jueves, según la agencia AFP, el abogado de Puigdemont confirmó en un programa de la televisión belga flamenca que Lamela emitió la orden de detención europea. “Acabo de recibir un mensaje de mi cliente de que efectivamente se emitió (una orden) contra el presidente y otros cuatro ministros que están en Bélgica”, dijo Paul Bekaert. Todos están acusados de los delitos de rebelión, sedición y malversación de fondos.



Según Bekaert, lo primero que hará es apelar a una eventual orden de extradición si un juez belga acepta la medida”. En términos prácticos significa que la justicia española presentará la solicitud de extradición a los fiscales federales en Bruselas”, agregó. Interrogado acerca de si Puigdemont permanecerá en Bélgica, este respondió: “Por supuesto. Prometió cooperar plenamente con las autoridades belgas”.



A otro exconsejero, Santiago Vila, la jueza Lamela le impuso prisión bajo fianza de 50.000 euros. Él renunció antes de la declaración de independencia. Y los primeros acusados, que serán juzgados por el Tribunal Supremo, deberán presentarse el próximo 9 de noviembre, pues su comparecencia fue aplazada. Se quejaron por no haber contado con suficiente tiempo para preparar su defensa. El juez accedió a cambiar la fecha, pero por petición de la Fiscalía decretó medidas de vigilancia: acompañamiento policial y estar localizables todo el tiempo en teléfonos y direcciones determinadas.



Tan pronto se conoció la detención del ‘exvice’, Puigdemont se refirió a las detenciones. Aseguró que el encarcelamiento “es un gravísimo atentado a la democracia y un golpe contra las elecciones” regionales que se celebrarán el 21 de diciembre. “Ya no es un asunto interno español”, recalcó. “Es necesario que la comunidad internacional se dé cuenta del peligro de estas actitudes”. No obstante, aunque apeló a otros países, ninguno reconoció a Cataluña como república independiente.

Respeto judicial

Por su parte, el gobierno de Mariano Rajoy expresó su respeto a las decisiones judiciales y recordó que no hace comentarios al respecto, en un sistema donde impera la independencia de las ramas del poder.



Junqueras y los exconsejeros fueron enviados a cárceles de Madrid: a la de Estremera, en el caso de los hombres, y a la de Alcalá Meco, en el de las mujeres.



La jueza expuso en el auto de prisión los motivos para encarcelarlos. Entre estos se encuentra la posibilidad de “reiteración delictiva” y el riesgo de fuga, dado que hay otros investigados que se fueron de España y no acudieron este jueves a la audiencia nacional, como es el caso de Puigdemont y los cuatro asesores que viajaron a Bruselas en la noche del sábado, un día después de haber declarado la independencia catalana, la cual fue anulada por Rajoy, quien, amparado en el artículo 155 de la Constitución, tomó medidas para inhabilitar al gobierno regional catalán. Entre estas, la destitución del gobierno.



De esta manera, la jueza Lamela accedió a la petición de la Fiscalía, que le había solicitado emitir las órdenes de detención contra Puigdemont y los exconsellers. El abogado del expresidente había dicho horas antes que su cliente estaba dispuesto a presentarse ante la Justicia en ese país y que luchará para evitar su traslado a España, puesto que no confía en la actuación de los jueces.



La misma defensa había pedido declarar por videoconferencia en Bélgica, pero la Fiscalía se negó porque “no han ofrecido ningún dato sobre su paradero”. Puigdemont también emitió una grabación en la que rechazó las detenciones. Además, condensó su opinión en un trino: “El legítimo Govern de Catalunya encarcelado por sus ideas y por haber sido leal al mandato aprobado por el Parlament”, escribió.



“El clamor sereno de los catalanes es de libertad”, añadió en un segundo mensaje. Los independentistas también expresaron su rechazo a la medida. Las plataformas Asamblea Nacional Catalana (ANC) y Òmnium Cultural convocaron un acto de protesta para el próximo domingo 12 de noviembre.

JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal EL TIEMPO

Madrid