España ofrece acoger barco con más de 600 migrantes

España anunció este lunes que recibirá el barco Aquarius, con 629 inmigrantes a bordo, en el puerto mediterráneo de Valencia y señaló que lo hace con el objetivo de evitar una posible tragedia humanitaria. El viaje tardaría por lo menos tres días y las condiciones son críticas.

El presidente del Gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, ordenó la acogida de esa embarcación que estaba navegando a su suerte en el Mediterráneo y empezaba a padecer la escasez de víveres.



El gesto español se da luego del rechazo de las autoridades de Italia y Malta, a quienes la ONU reclamó respeto por la legislación internacional de refugiados. De allí que el Ejecutivo español dijera en su comunicado: “Es nuestra obligación ayudar a evitar una catástrofe humanitaria y ofrecer un puerto seguro a estas personas, cumpliendo de esta manera con las obligaciones del Derecho Internacional”.



En el Aquarius, una nave de la ONG francesa Sos Méditerranée, hay 629 inmigrantes rescatados el sábado, de los que 123 son menores no acompañados, así como once niños pequeños y siete mujeres embarazadas.



Entre los inmigrantes rescatados y a bordo cunde el agotamiento y la deshidratación, con el problema de la falta de comida y el fuerte calor que sofoca en la cubierta, donde se hacinan. De allí que expertos marítimos adviertan de la dificultad de que la embarcación alcance a llegar a su destino.



Médicos Sin Fronteras (MSF), a bordo de la nave, urgió a los Estados de la Unión Europea “a facilitar el desembarco inmediato de todas las 629 personas. (...) Han permanecido en el mar durante más de 72 horas”.



Para MSF alcanzar el puerto valenciano “requeriría tres días más en el mar en una nave ya por encima de su capacidad con unas condiciones climáticas que empeoran”.



De todas maneras, en el contexto geopolítico, el gesto español fue elogiado. “Acogemos con satisfacción la decisión de España. Los gobiernos europeos tienen que mostrar más solidaridad en la gestión de la llegada de refugiados”, declaró tras esta orden el secretario general del Consejo de Europa, Thorbjorn Jagland.



“Siempre he estado extremadamente preocupado por el hecho de que el espacio para la protección de refugiados en Europa puede estar reduciéndose”, dijo Guterres, pidiendo respeto por las leyes a favor de los refugiados.



Además, el presidente de la Federación Internacional de la Cruz Roja (FICR), Francesco Rocca, dijo que cualquier decisión política que ponga en riesgo la vida de las personas es “inaceptable”.



Por su parte, el ministro del Interior italiano, Matteo Salvini, de la ultraderechista Liga Norte, cantó victoria tras el anuncio del recién investido gobierno socialista español. “Victoria. 629 inmigrantes a bordo del barco Aquarius en dirección a España. Primer objetivo logrado”, escribió el ministro populista en sus redes sociales.



Salvini advirtió previamente de que todos los barcos de oenegés que ayuden a los migrantes en Libia correrán la misma suerte que el Aquarius: “Quiero poner fin a este tráfico de seres humanos. Salvar vidas es un deber, convertir a Italia en un gran campo de refugiados, no. Italia ha dejado de agachar la cabeza y obedecer, esta vez hay alguien que dice no”.



Entre tanto, crece la preocupación por el estado de algunos migrantes, como las mujeres embarazadas y también “15 personas con quemaduras químicas serias en el cuerpo debido a la mezcla entre el agua del mar y el gasóleo durante la travesía”.



Una comisión integrada por representantes de varias instituciones públicas y de entidades como Cruz Roja, Cáritas y Acnur coordinará la recepción y atención a los inmigrantes.



