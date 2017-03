Escocia buscará independizarse cuando Reino Unido active el 'brexit'

La primera ministra británica Theresa May no puede frenar fácilmente el referendo de independencia de Escocia, como Madrid el de Cataluña, estiman este martes los analistas, pero podría retrasarlo para que no interfiera en el Brexit.



Los medios británicos tildaron de "emboscada" 'The Times' el anuncio de la jefa de gobierno escocés, Nicola Sturgeon, de que la semana que viene iniciará los trámites para celebrar el plebiscito entre finales de 2018 y principios de 2019, cuando las negociaciones de divorcio con Bruselas estén a punto de finalizar.

"íQuita tus manos de nuestro Brexit!", titulaba vehementemente el Daily Mail, mientras The Guardian destacaba que el anuncio de Sturgeon "eclipsó" uno de los días más esperados por los partidarios del Brexit, la aprobación por el Parlamento de la ley que deja las manos libres a May para iniciar la ruptura.



"El calendario es totalmente inaceptable" para May, dijo una fuente gubernamental sin identificar al diario 'The Times', mientras 'The Telegraph' citaba a otra fuente próxima a la primera ministra, asegurando que ésta no tolerará el plebiscito "hasta varios meses después de la salida de la UE". "No es momento de politiqueo ni de crear incertidumbre", reiteró este martes May, en respuesta a Sturgeon.



El Parlamento británico, en el que los conservadores de May tienen mayoría absoluta, debe dar su visto bueno al referendo, una vez lo solicite el Parlamento escocés.



El anterior referendo de setiembre de 2014 -en el que el unionismo se impuso por 55% a 45%- fue el resultado del Acuerdo de Edimburgo entre el gobierno central de David Cameron y el regional escocés de Alex Salmond, y estableció su fecha y pregunta.



En un nuevo acuerdo similar, May podría imponer una fecha más conveniente para ella, pero difícilmente vetarlo.

El reino desunido

En Downing Street "no creen que sea posible pararlo", explicó Quentin Peel, del instituto de análisis londinense Chatham House. "Lo que tratarán de hacer es retrasarlo hasta que haya una decisión sobre la salida británica" de la UE, añadió. "Estamos en tierras ignotas", advirtió Peel, alertando del peligro que supondría para May "la amenaza escocesa combinada con una rebelión norirlandesa".



Como en el caso de Escocia, los norirlandeses votaron a favor de permanecer en la Unión Europea, pero se vieron superados por la suma de ingleses y galeses.



El partido republicano norirlandés Sinn Fein ha planteado ya la posibilidad de un referendo de unión a Irlanda en esta provincia británica.



Otros alertan de que el resultado de las negociaciones con la UE podría empeorar la situación, si el acuerdo no es bueno, en un momento en que los sondeos revelan un empate a 50% entre independentistas y unionistas en Escocia.



"Cuanto más retrase" el referendo, "más veces el Partido Nacional Escocés dirá 'estás tratando de arrrastrarnos fuera de la UE sin nuestro permiso", dijo John Springford, director de investigaciones del Centro para la Reforma Europea, de Londres.

Cuanto más retrase el referendo, más veces el Partido Nacional Escocés dirá 'estás tratando de arrrastrarnos fuera de la UE sin nuestro permiso'

Lo más llamativo, dijo a la AFP el eurodiputado alemán Manfred Weber, es que May "no está logrando unir al país tras ella" y que "hay una fractura creciente en el Reino Unido".

Londres y Madrid

Independentismo en Escocia Foto: EFE

El gobierno español de Mariano Rajoy esgrime "la indisoluble unidad de la Nación española" de la Constitución para no conceder el referendo a Cataluña, mientras que, en cambio, el carácter contractual del Tratado de la Unión entre Inglaterra,

Escocia, Irlanda del Norte y Gales, que alumbró el Reino Unido en 1707, no descarta la posibilidad de la independencia.



Un columnista del Daily Telegraph, Fraser Nelson, especulaba con que May frenara el referendo como Rajoy, antes de responder que "eso no sería muy británico", sin más precisiones.



El anuncio de Sturgeon, el lunes, coincidió con la condena a dos años de inhabilitación del expresidente regional catalán Artur Mas por desobedecer a la justicia al celebrar una consulta sobre la independencia en 2014.



Para David McCrone, profesor de la Universidad de Edimburgo y especialista en nacionalismos comparados, "May puede legalmente frenar el referendo, pero sería políticamente estúpido". "Podría tratar de posponerlo hasta una fecha que le convenga. Pero negarlo se interpretaría como un signo de que renunció" a seducir a los escoceses.



Convencer a los norteños de que la unión hace la fuerza, justo cuando Londres rompe con Europa, podría esta vez resultar más difícil que en 2014.



"Creo que esta vez hay grandes posibilidades de que Escocia se independice", estimó Sangford. "Los sondeos revelan un empate y tenemos por delante dos años de negociaciones muy divisivas con la UE".

La reina firmará

In addition, I was elected as FM on a clear manifesto commitment re #scotref. The PM is not yet elected by anyone. — Nicola Sturgeon (@NicolaSturgeon) 14 de marzo de 2017

Theresa May, anunció este martes que la reina Isabel II, jefa del Estado británico, sancionará "en los próximos días" la ley del "brexit", lo que dará al Gobierno potestad para iniciar la negociación con Bruselas.



En una declaración parlamentaria, May explicó que, una vez la ley de Salida de la Unión Europea (UE) reciba la sanción real, ella retornará al Parlamento "a final de mes" para comunicar a los diputados su activación del artículo 50 del Tratado de Lisboa.



La Cámara de los Lores dio el lunes el visto bueno definitivo al proyecto de ley del "brexit", lo que permite a la primera ministra, tras la rúbrica real, activar ese artículo, lo que iniciará los dos años de posible negociación con Bruselas para la salida del Reino Unido del bloque.



Además: La Cámara de los Comunes tumba enmiendas del 'brexit'



Los senadores accedieron a respaldar la legislación sin las enmiendas que habían introducido días atrás para proteger los derechos de los comunitarios y otorgar poder al Parlamento para vetar el "brexit", ambas suprimidas previamente por la Cámara de los Comunes (baja).



En su intervención de hoy para informar sobre la última cumbre del Consejo Europeo, May confirmó a los diputados que la ley sigue su curso y estará lista para que ella pueda activar el artículo "a finales de mes", como tenía previsto.



La líder conservadora subrayó su intención de alcanzar un acuerdo con Bruselas que "funcione para todo el Reino Unido" y aseguró que el país saldrá de la UE "fuerte y con autogobierno, con control sobre las fronteras y las leyes".



Pese a las quejas de las autonomías, en especial de Escocia, de falta de cooperación sobre el "brexit", insistió en que trabaja con ellas y está "escuchando sus inquietudes", al tiempo que remarcó que "este no es el momento para divisiones", sino que "hay que unir al país".



La primera ministra aborda las negociaciones con Bruselas con grandes presiones internas de las autonomías y de los sectores económicos para garantizar los derechos de los ciudadanos comunitarios en el Reino Unido y el máximo acceso de este país al mercado europeo.



Con AFP-EFE-Reuters