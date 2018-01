Los escenarios de Puigdemont para intentar investidura

Carles Puigdemont, que fue la cabeza de lista más votada en las elecciones del 21 de diciembre del año pasado entre las fuerzas separatistas catalanas, podría convertirse de nuevo en presidente de la Generalitat (el gobierno de la región). Ello se debe a que cuenta con la mayoría independentista en el parlamento, tras repetir la coalición con Esquerra Republicana (ERC).

Puigdemont huyó a Bélgica, acusado por la justicia española de los delitos de rebelión, desobediencia, malversación y prevaricación, luego de haber declarado la independencia unilateral de Cataluña en octubre de 2017. Sin embargo, aspira a repetir la presidencia de esa región. Desde Bruselas, su equipo político ha manifestado que será investido presidente el 31 de enero, fecha límite para que esto suceda.



El problema para el político separatista está en el terreno legal. Entre las diversas opciones planteadas se encuentran la de asumir la presidencia por videoconferencia o la de presentarse al pleno del parlamento catalán y ser elegido presencialmente.

Hasta ahora, las distintas interpretaciones del reglamento parlamentario son contradictorias. Los abogados del Legislativo regional dejaron en manos de su mesa directiva, bajo el control separatista, la decisión final. De hecho, para la reciente constitución del nuevo Parlament, la mesa aceptó la delegación del voto de los diputados presos, en contra de la opinión de los partidos no independentistas.

Para el Gobierno central, bajo la presidencia de Mariano Rajoy, una investidura de Puigdemont a distancia es impensable. Señala que el reglamento del parlamento regional es claro al respecto. La solicitud de confianza a este ente para ocupar la presidencia de Cataluña debe efectuarse presencialmente.



En todo caso, lo más relevante para el gobierno de Rajoy no es la investidura de Puigdemont, sino el hecho de hallarse prófugo de la justicia. Por ello lo insta constantemente a ponerse a disposición de ella.



Los líderes del partido de Puigdemont, Junts per Catalunya, insisten en que emplearán todos los medios posibles para que este sea de nuevo presidente de Cataluña. Pero han descartado la opción del voto delegado y apuntan a la posibilidad de que acuda personalmente al parlamento regional si se dan las condiciones.



Además de Puigdemont, también han renunciado a esta alternativa los otros cuatro diputados electos que están en Bélgica, todos ellos exconsejeros de la Generalitat: Toni Comín y Meritxell Serret, de ERC, y Clara Ponsatí y Lluís Puig, de Junts per Catalunya.



Sobre Puigdemont pesa una orden de captura por no haberse presentado ante la justicia cuando fue llamado a comparecer tras la declaración de independencia de Cataluña; si pisara España, sería detenido de inmediato. Para algunos sectores independentistas, sin embargo, un Puigdemont preso no sería una alternativa equivocada, pues reanimaría los sentimientos secesionistas y pondría en aprietos al gobierno de Rajoy.



Hasta ahora no se ha aclarado a qué se refiere Junts per Catalunya cuando anuncia la presencia de Puigdemont si “se dan las condiciones” para ello.



Ni el exvicepresidente del Govern (gobierno catalán) Oriol Junqueras ni los dirigentes Jordi Sànchez y Joaquim Forn podrán asistir a la investidura mientras estén en prisión. La justicia española, sin embargo, los ha autorizado a delegar el voto y ya han procedido en tal sentido. Al no haber todavía una sentencia judicial en firme que los haya condenado, aún gozan de sus derechos políticos.

Independentista presidirá el Parlament

Los partidos independentistas lograron la presidencia del parlamento catalán en la sesión constitutiva de la Cámara. El diputado Roger Torrent, del partido Esquerra Republicana de Cataluya (ERC), obtuvo 65 votos contra 56 del candidato antiindependentista en un parlamento con ocho escaños vacíos de diputados independentistas encarcelados o en Bélgica.



