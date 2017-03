Erdogan vuelve a acusar a Merkel de ‘actitudes nazi’

19 de marzo 2017 , 10:42 a.m.

El presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, volvió a acusar este domingo a Alemania, y personalmente a la canciller germana, Angela Merkel, de mantener una "actitud nazi".



"Cuando se dice nazi se vuelven nerviosos. Empiezan a defenderse entre ellos de inmediato. Sobre todo Merkel. Tú también actúas ahora como los nazis", dijo el presidente durante un mitin en Estambul, recogido por el diario ‘Hürriyet’.



"Ahora, Europa no deja hablar a nuestros ministros, a nuestros diputados, y sí deja hablar al PKK y a la FETÖ", lamentó Erdogan, en referencia al proscrito Partido de Trabajadores de Kurdistán (PKK) y la cofradía del predicador Fethullah Gülen, a la que Ankara acusa de haber instigado el fallido golpe de Estado de julio pasado.



"Después de años de dar armas y cariño a las organizaciones terroristas, ahora han salido a la calle. Se acabó el baile de máscaras", agregó, en aparente referencia a la manifestación kurda del sábado anterior en Fráncfort, en la que se exhibieron banderas del PKK, un grupo también considerado terrorista en Alemania.



Erdogan recordó una vez más que Ankara había enviado a Berlín numerosas peticiones para pedir la extradición de supuestos miembros del PKK o de otros grupos izquierdistas armados, casi siempre denegada por la Judicatura alemana.



"Hemos dicho que esperamos el resultado. No nos dieron un resultado, aunque ellos lo tienen confirmado. ¿Es eso franqueza?, ¿corresponde a un acuerdo de justicia?", preguntó el presidente.



Erdogan vinculó esa negativa de extradiciones al caso del periodista turco-alemán Deniz Yücel, detenido hace un mes bajo acusaciones de propaganda terrorista, si bien no lo nombró explícitamente.



"Quieren que les demos a un agente del terrorismo detenido en el consulado. ¿Qué les hemos dicho? 'Nosotros también tenemos una Judicatura'. ¿Y qué pasó en el tribunal? Han decretado prisión preventiva", dijo el presidente.



