‘La productividad, uno de los grandes retos para Colombia’: Ocde

Para el economista Alberto González Pandiella, jefe de la Mesa Colombiana de la Ocde en París, la entrada de Colombia a esta organización constituye “una buena noticia para todos: para Colombia, para América Latina y para la Ocde”.

El proceso ha permitido que “algunas políticas públicas hayan mejorado”. Por ejemplo, “la relativa sana gobernanza de las empresas estatales”. Pero hay todavía algunos retos que el país tiene que enfrentar. EL TIEMPO evocó con él agunos de estos.



¿Qué es lo que más lo sorprendió de la economía en estos años de candidatura del país a la Ocde?



El marco macroeconómico que tiene Colombia es muy sólido. Sobre todo el manejo de la política fiscal y monetaria. Prueba de ello fue el importante shock que vivió en 2016 y 2017 con la caída del precio del petróleo.



Los ingresos fiscales bajaron de manera muy significativa, se registró una desaceleración del crecimiento, pero no hubo crisis. Y de una forma relativamente rápida se ha comenzado el ajuste.



El déficit fiscal ha caído, los desequilibrios que se habían creado en la cuenta corriente se han corregido. El marco macroeconómico de Colombia funciona muy bien y ha sido así a lo largo del tiempo.



La estabilidad en esas políticas macroeconómicas ha permitido a Colombia que, aunque vinieron aguas turbulentas, se pudo salir de estas de forma rápida.



¿Cómo explicarles a millones de colombianos de bajos recursos que Colombia forma parte ahora del ‘club de países ricos’?



Diría que un ‘club de las buenas prácticas y de las buenas políticas’. Nos sentamos con los países para ver cuáles son las políticas que funcionan mejor en distintas áreas y en diferentes circunstancias. También proporcionamos información a los ciudadanos sobre el desempeño de sus gobiernos.



En cuanto a la desigualdad, es cierto que en Colombia es elevada. Pero si observamos su evolución, constatamos un progreso porque esta ha ido cayendo.



Se han realizado, por ejemplo, una serie de reformas que han permitido que la informalidad caiga. Sin embargo, hay mucho trabajo por hacer porque la desigualdad y la informalidad siguen siendo muy elevadas. Se trata, sin duda, de uno de los grandes retos para el país.



Hay quejas porque a la ciencia y la tecnología no se les ha dado el trato que corresponde. ¿Qué piensa la Ocde al respecto?



En el estudio económico de la Ocde sobre Colombia, publicado el año pasado, identificamos que la investigación y desarrollo era una de las áreas en las que el país debía actuar. Uno de los grandes retos en el corto y largo plazos es incrementar la productividad, la cual es baja con respecto a otros países de América Latina. Por ello es necesario dar mayor valor agregado a la producción.



Una de las formas de hacerlo es invirtiendo en investigación y desarrollo. Por tanto, creemos que ese es un campo muy importante para hacer reformas. Recuerde que la productividad también es fundamental no solo desde el punto de vista económico, sino que está íntimamente relacionada con la situación y con la desigualdad que mencionábamos antes.



¿Y la infraestructura?



La infraestructura también es una variable clave para incrementar la productividad. Las deficiencias en infraestructuras que existen en Colombia son significativas. Hay varias iniciativas en marcha, como el programa 4G para intentar disminuir esas brechas.



Pero sí, es un área en la que también se tendrá que hacer un esfuerzo importante. Las desigualdades en materia de infraestrucutra entre las regiones son elevadas. Por eso, mejorarlas ayudará a incrementar la productividad y permitirá un desarrollo regional más cohesivo.



Colombia entra a la Ocde con una alta tasa de homicidios que lo sitúa en el primer puesto de país más violento de la Ocde. ¿La situación en esta área también tiende a mejorar?



Si miramos la evolución de esas estadísticas, vemos que el nivel de homicidios también está cayendo y se está moviendo en la dirección adecuada. Esperamos y confiamos en que siga en esa dirección.



ASBEL LÓPEZ

Especial Para EL TIEMPO

París