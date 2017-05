Merkel y Macron cambiarán tratados europeos si es necesario

La canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés Emmanuel Macron dijeron este lunes estar dispuestos a cambiar los tratados europeos, en especial para reformar el funcionamiento de la zona euro.

"Desde el punto de vista alemán, es posible cambiar los tratados si tiene una utilidad", declaró a la prensa Angela Merkel en Berlín, mientras que el jefe del Estado francés, a su lado, señaló que él "no tendría reparo" ante esta idea.



Macron, aseguró que su país necesita "implementar las reformas necesarias" para generar empleo y se comprometió ante la canciller alemana, Angela Merkel, a trabajar en esa dirección. "Necesitamos ser más eficientes", apuntó.



Macron en una comparecencia con la líder alemana al término de la reunión mantenida en Berlín, adonde viajó un día después de asumir el cargo, conforme a la práctica habitual entre los mandatarios del eje franco-alemán.

Déclaration à la suite de mon échange avec la Chancelière allemande, Angela Merkel. pic.twitter.com/VZGtwRrXfc — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 de mayo de 2017

Macron admitió que tiene ante sí "una tarea muy difícil" que atender, ya que Francia "es el único gran país de la UE que no ha logrado combatir el problema del desempleo".



Señaló la necesidad de aplicar asimismo a escala europea las reformas necesarias y afirmó que en el camino para conseguir una "mayor eficiencia" como, a su parecer, esperan los ciudadanos "no va a haber tabús".

Angela Merkel y Emmanuel Macron durante su encuentro de este lunes 15 de mayo en Berlín Foto: AFP

El nuevo jefe de Estado francés agregó que su victoria electoral fue posible porque se logró "transmitir entusiasmo" y subrayó que su obligación ahora es "responder a este entusiasmo" y demostrar que "esta Europa funciona". Merkel, por su parte, agradeció al presidente francés que eligiera Berlín para su primera visita al extranjero y destacó que ello es expresión del alto valor que ambos países "han dado a través de la historia" a su "especial relación".



La dirigente alemana se refirió a la necesidad de seguir "una hoja de ruta" para llevar adelante proyectos que, advirtió, no podrán realizarse "de la noche a la mañana", sino desde el trabajo continuado.

Eventual protección en acuerdos

Merkel valoró positivamente varias de las propuestas de Macron, como la posibilidad de incluir un criterio de reciprocidad en los acuerdos comerciales, de tal forma que se pueda proteger los productos europeos de los procedentes de terceros países que no cumplen ciertos estándares.

Ceux qui croient dans l'Europe ont besoin de pouvoir apporter aux autres la preuve qu'elle marche. Cela nous oblige à avoir des résultats. pic.twitter.com/2AbYdF9OZX — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 15 de mayo de 2017

La canciller también recibió positivamente la necesidad de mejorar la protección común para las inversiones y de avanzar en la integración de la eurozona, aunque no entró en detalles en este asunto, del que Berlín en principio recela.



"No siempre estamos de acuerdo", reconoció Merkel sobre el funcionamiento del eje franco-alemán, pero se mostró convencida de que "de la simbiosis" de las posturas de Berlín y París siempre sale "algo bueno, no sólo para los dos países, sino para toda Europa".

Revitalización europea

Macron, aseguró que la revitalización del eje franco-alemán es clave para una "histórica nueva fundación" de la Unión Europa.



"Necesitamos una refundación" del proyecto europeo, aseguró Macron, quien recalcó que para que se produzca es clave "recomponer la confianza" de la "relación histórica" entre París y Berlín y estrechar la cooperación del tándem a la cabeza de la Unión Europea y buscar "más resultados" con "más pragmatismo". "Yo -subrayó el presidente francés-, voy a ser un socio abierto, directo y constructivo" para Alemania, porque "de ello depende el éxito de Europa".

Angela Merkel y Emmanuel Macron en la rueda de prensa conjunta, luego de su encuentro en Berlín. Foto: AFP

Para que se produzca el necesario "cambio fundamental" en la UE es preciso que las relaciones entre Alemania y Francia sean estrechas, agregó el presidente galo, quien consideró que una buena sintonía es el "requisito previo" para el avance de ambos países y el conjunto del bloque comunitario. "Nuestra relación necesita más confianza y más resultados", opinó el presidente francés.



Merkel, por su parte, apostó por una relación "de plena confianza" que genere "una estrecha cooperación" para el bienestar de los dos países y subrayó que "los intereses de Alemania están estrechamente ligados con los intereses de Francia". "A Alemania sólo le puede ir bien cuando a una Francia fuerte le va bien", apostilló.

Los dos líderes se comprometieron además a empezar a presentar resultados en pocos meses y anunciaron que esperan confeccionar a medias tras las elecciones parlamentarias de junio una hoja de ruta para el futuro de la UE y la eurozona.



AFP y EFE