Censura a Mariano Rajoy en España aún no tiene los votos

El jueves 31 de mayo y viernes primero de junio se debatirá en el Congreso de los Diputados de España la moción de censura que promueve el Partido Socialista Obrero Español (PSOE) contra el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, del Partido Popular (PP).

Tras las condenas radicales que la justicia impuso la semana pasada a varios exdirectivos del PP por corrupción, Pedro Sánchez, líder del PSOE, cree que el gobierno perdió legitimidad y que es hora de que Rajoy deje su cargo.



La moción de censura es un instrumento previsto por la Constitución española que permite a la oposición en el parlamento exigir la responsabilidad política total al gobierno. Se basa en la pérdida de confianza que siente la mayoría de los diputados en este régimen parlamentario hacia el gobernante y sigue un trámite estricto.



Uno de los requisitos para que se pueda proponer es la presentación de un candidato en capacidad de asumir la presidencia del gobierno, con un programa detallado. Por eso se dice que es constructivo. Si cuenta con la votación de la mayoría absoluta de la cámara, y si no se presentan otras mociones en el término de dos días, asumiría como nuevo dirigente del país.



Las cabriolas matemáticas para el PSOE, sin embargo, no son nada claras a estas alturas. Necesita 176 votos, que representan la mayoría absoluta de la cámara. Cuenta con 84 diputados y depende de los votos de otros partidos para cubrir la diferencia.

Para ello dispone de dos opciones: por un lado, sumar los de Unidos Podemos (67) y los de Ciudadanos (32), lo que no es nada fácil porque este último ya dijo que no apoya la iniciativa tal como está planteada. Su idea es discutir con Rajoy una “salida ordenada” con la convocatoria de elecciones adelantadas para otoño. Si este escenario no es posible, plantea un plan B con una nueva moción de censura, pero promovida por un candidato diferente a Sánchez.



Por otro lado, el PSOE debe agregar a los votos de Unidos Podemos –que ya aceptó entrar en la iniciativa– los de los partidos independentistas y nacionalistas: Esquerra Republicana de Catalunya (9), PDeCAT (8), Partido Nacionalista Vasco (5), Compromís (4) y Bildu (2).



En principio, los partidos están abiertos a dialogar con el PSOE pero tienen que estudiar las posiciones y posibles condiciones de cada uno de ellos.

Desde que se estableció la moción de censura en la Constitución de 1978, se ha presentado en cuatro oportunidades en el Congreso de los Diputados.

Albert Rivera, presidente del partido Ciudadanos, uno de los protagonistas en el debate de moción de censura contra Mariano Rajoy. Foto: Efe

El 21 de mayo de 1980, la impulsó Felipe González contra Adolfo Suárez, y fue rechazada. El 23 de marzo de 1987, Antonio Hernández Mancha registró una contra González, que también fue rechazada. El 27 de abril del año pasado, Pablo Iglesias, de Podemos, la empujó contra Rajoy y tampoco pasó. Y el 25 de mayo pasado, Sánchez registró contra Rajoy esta moción que fue aceptada por el Congreso.



El debate tendrá el lugar el jueves todo el día desde las nueve de la mañana y continuará el viernes por la mañana. Durante su desarrollo, aparte del candidato a reemplazar al presidente, toman la voz representantes de los diferentes grupos parlamentarios que la soliciten.



Al PP no le ha sentado nada bien la moción de censura de los socialistas, como era de esperar. El portavoz del gobierno, Íñigo Sánchez de Vigo, dijo que “Sánchez quiere ser presidente del gobierno cueste lo que cueste” y aseguró que ha actuado de manera frívola.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal de EL TIEMPO

Madrid