Empresas europeas deben informar a empleados sobre controles a correos

05 de septiembre 2017 , 06:31 a.m.

Las empresas deben asegurarse de que los empleados son conscientes con antelación de que la gerencia supervisa sus cuentas de correo electrónico de trabajo, según dictaminó el martes el Tribunal Europeo de Derechos Humanos en un histórico caso sobre privacidad.

En una sentencia sobre el caso de un hombre despedido hace 10 años por usar una cuenta de mensajería del trabajo para comunicarse con su familia, los jueces consideraron que los tribunales rumanos no protegieron la correspondencia privada de Bogdan Barbulescu porque su compañía no había notificado previamente que estaba vigilando sus comunicaciones.



La compañía le había presentado impresos sus mensajes privados enviados a su hermano y a su prometida en Yahoo Messenger como prueba de haber violado la prohibición de la compañía para el uso personal del correo.



El tribunal europeo de Estrasburgo falló por una mayoría de 11 a 6 que los jueces rumanos, al respaldar a la empresa, no habían protegido el derecho de Barbulescu a su vida y correspondencia privada.

