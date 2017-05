Emmanuel Macron es elegido como nuevo presidente de Francia

El centrista proeuropeo Emmanuel Macron, de 39 años, fue elegido este domingo presidente de Francia -el más joven de su historia- evitando así que esta potencia económica mundial cayera en manos de la extrema derecha de Marine Le Pen.



Con entre el 65,5 y 66,1% de los sufragios, este exbanquero reemplazará al socialista François Hollande que renunció a presentarse por falta de apoyo popular y del que fue ministro de Economía, según estimaciones de institutos independientes. Lo hará en una Francia muy dividida políticamente entre las zonas urbanas (privilegiadas y reformistas) y las desheredadas (tentadas por los extremos).

Las primeras declaraciones del elegido Presidente de Francia, hablan de una nueva página para la historia de los franceses. "Se abre una nueva página, la de la esperanza y la de la confianza recuperadas", indicó a AFP.



Macron, que no parece recular ante los desafíos, tiene varios por delante de gran calado como un desempleo endémico de 10%, la lucha antiterrorista y la crisis de la Unión Europea (UE).



Aunque Marine Le Pen, de 48 años, pierde por amplio margen, no es una derrota en toda regla para ella ni para su partido -el Frente Nacional (FN)- que ha convencido a entre el 33,9% y el 34,5% del electorado con promesas en contra de la inmigración y el euro.



No sólo eso, sino que se ha hecho un hueco entre las principales fuerzas políticas del panorama nacional.

Un vendaval

En apenas un año, desde que fundó el movimiento centrista íEn Marcha!, Macron se abrió paso en un país en el que dos grandes partidos tradicionales de izquierda y derecha se alternaban en el poder desde hacía medio siglo.



Se los llevó por delante en la primera vuelta con un programa europeísta y liberal en temas económicos y sociales. Para la segunda partía con una ventaja holgada en las encuestas, reforzada en el debate con su rival, pero eso no le impidió un susto de último minuto, con un pirateo informático masivo de documentos cuyo origen se desconoce y que está siendo investigado por la justicia francesa.



Para el mundo estas elecciones fueron un termómetro que mide la fuerza de los populistas y toma el pulso a la Unión Europea tras el triunfo del Brexit en el Reino Unido.



La apuesta política de Macron fue un éxito pero el siguiente paso es una incógnita. Francia no sólo elige presidente, sino que en junio celebra elecciones legislativas atenazadas por la incertidumbre.



El batacazo político de la derecha y de los socialistas en la primera vuelta y el paso de la extrema derecha a la segunda abre un interrogante: ¿será capaz Macron de conseguir una mayoría parlamentaria y evitar una cohabitación complicada pese a no disponer de maquinaria de partido?



Marine Le Pen puede obtener bastantes más diputados de los dos que posee actualmente con su campaña contra la UE, la globalización, los inmigrantes y las "élites" en un país corroído por el desempleo y enlutado por una ola de atentados yihadistas.

¿Quién es el nuevo Presidente de los franceses?

Emmanuel Macron, el nuevo presidente de los franceses, se ha posicionado como una opción moderna y no convencional para la política francesa. Algunos especialistas no lograron definir durante las campañas y las elecciones si el candidato era de izquierda o de derecha, por eso lo definieron como un político moderno y vanguardista.



Una parte importante de su vida ha sido, sin duda, la literatura. Ya que además de ser una gran pasión para Macron, también fue el puente para conocer y seguir a su esposa Brigitte Trogneux, quien era su profesora de literatura francesa cuando él tenía 16 años.

Esta noche se abre una nueva página de nuestra larga historia. Quiero que sea la de la esperanza y de la confianza recuperadas

A las afueras del Museo de Louvre, en París, los simpatizantes de Macron celebran el triunfo en las elecciones. Foto: Benoit Tessier / REUTERS

Una de las propuestas más importantes del político francés, ahora presidente, es la inversión de 50.000 millones en revolución digital, modernización de los servicios públicos y renovación urbana que vaya en función de un impacto ecológico positivo. Además, es defensor de la Unión Europea y de que Francia siga en ella.

Macron en 10 puntos

1. Nació el 21 de diciembre de 1977. Se convierte en el hombre más joven en ocupar la presidencia de Francia.



2. Su esposa Brigitte Trogneux es mayor que él 24 años. Cuando lo conoció ella tenía 40 años, un esposo y tres hijos, mientras que él apenas era un estudiante de 16 años. Trogneux ha sido fundamental en la carrera presidencial de Macron.



3. Cursó seis años de estudios de piano en el Conservatorio de Amiens.



4. Es filósofo de la Universidad de París-Nanterre. Estudió ciencias políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París y además se graduó de la Escuela Nacional de Administración (ENA) como inspector de finanzas.



5. A los 24 años fue militante del partido socialista.



6. Hizo parte de la banca de inversión Rothschild, en donde permaneció por cuatro años. Allí estuvo encargado de una negociación entre Nestlé y Pfizer en la que estaba en juego 9.000 millones de dólares. De este negocio obtuvo importantes ganancias.



7. De joven colaboró en un volumen de ‘La memoria, la historia, el olvido’ del filósofo Paul Ricoeur.



8. En abril del 2016 lanzó su propio movimiento político: ¡En Marcha!, que se identifica como socioliberal y además tiene gran acogida en redes sociales. Con este mismo, llega hoy domingo 7 de mayo a la presidencia.



9. Ha escrito algunas novelas, pero las tiene guardadas, su única lectora ha sido su esposa. Una de ellas se llama ‘Babilonia, Babilona’, ahí cuenta aventuras de Hernán Cortés.



10. Macron afirmó en ocasiones anteriores que es parte de la generación que vio caer el muro de Berlín y por esa razón garantiza que en su programa no habrá muros. ¡Eso espera ahora Francia!

Los retos del nuevo presidente de Francia

El hombre que ha zarandeado la política con un nuevo partido fascina a propios y extraños. No sólo por su juventud, sino por estar casado con una mujer 24 años mayor que él: Brigitte, la futura primera dama.



Líderes mundiales de la talla de la canciller Ángela Merkel y del expresidente estadounidense Barack Obama apoyaron su programa, centrado en la divisa: "una Francia abierta, confiada y conquistadora" en "una Europa protectora".



Macron será el presidente más joven de la historia de Francia, por delante de Luis Napoleón Bonaparte, quien tenía 40 años cuando fue elegido en 1848, y uno de los más jóvenes del mundo.



Tiene cinco años por delante para dirigir un Estado con armas nucleares, miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU y motor, junto con Alemania, de la Unión Europea, cuya zona euro quiere dotar con un presupuesto, un parlamento y un ministro de Finanzas propio.



El triunfo de este hombre con apariencia de niño bueno, formado en las escuelas de élite francesas, cierra una campaña electoral llena de sobresaltos en la que los embrollos judiciales eclipsaron durante tiempo los temas de fondo, acrecentando el hartazgo de una ciudadanía desengañada con los políticos.

ELTIEMPO.COM con información de EFE, AFP y REUTERS.