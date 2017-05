Se multiplican llamados en Francia para derrotar a Le Pen

Los llamados a derrotar a la extrema derecha en las urnas se multiplican en Francia a cuatro días de la segunda vuelta de unas elecciones presidenciales cruciales, ante temores de altos niveles de abstención que podrían favorecer a la candidata del Frente Nacional (FN), Marine Le Pen.

Empresarios, artistas, investigadores, científicos y medios han brindado su apoyo a su rival, el centrista proeuropeo Emmanuel Macron.



Según las encuestas, que vaticinan todas la victoria de Macron, la abstención en el balotaje del domingo podría alcanzar al 30 por ciento del electorado. Dos tercios de los militantes de Francia Insumisa, la plataforma liderada por el izquierdista Jean-Luc Mélenchon, optarán por el voto en blanco o la abstención, según una consulta interna publicada este martes.

Entre los 243.000 votantes, 36 por ciento escogieron el voto en blanco o nulo y 29 por ciento la abstención, mientras que el 35 por ciento votará por Macron.



Mélenchon, que fue eliminado en la primera vuelta con 19,58 por ciento de los votos, se pronunció contra Le Pen, pero no ha apoyado explícitamente a Macron.



Uno de los referentes en Europa de la izquierda radical, el exministro de Finanzas griego, Yanis Varoufakis, manifestó su apoyo a Macron. “Me niego a formar parte de una generación de progresistas europeos que hubieran podido impedir que Marine Le Pen gane, pero que no lo hicieron”, destacó.



En Francia, el mundo de la cultura también tomó una posición. Los cineastas Mathieu Kassovitz y Luc Besson, el director del célebre festival de Avignon, Olivier Py, el nobel de Literatura Jean-Marie Le Clézio, pero también cantantes, cómicos y dibujantes llamaron a los electores a derrotar a la ultraderecha. Y en el mundo del deporte, el ícono del fútbol francés, Zinedine Zidane, llamó a “evitar al máximo” al FN.



Estas voces se suman a las de responsables políticos, sindicales y religiosos –con excepción de la Iglesia católica– que apenas se conocieron los resultados de la primera vuelta, el pasado 23 de abril, llamaron todos a optar por Macron.



Sin embargo, después de la victoria de Donald Trump en EE. UU. y del referendo sobre el brexit –la salida del Reino Unido de la Unión Europea–, que ningún sondeo supo predecir, algunos temen que estos llamados tengan un efecto contraproducente.

Le Pen ha obtenido muy pocos apoyos públicos. Pero la ultraderechista, que se presenta como la candidata del pueblo contra el “sistema”, las “élites”, y la “oligarquía”, lleva a cabo una campaña ofensiva para convencer a los indecisos y abstencionistas que ella es la mejor opción para Francia.



Pero Le Pen ha sido criticada porque el lunes, en un multitudinario mitin, plagió al menos cuatro pasajes de un discurso pronunciado 15 días antes por el conservador François Fillon. “No es plagio”, es “un guiño” a los electores de Fillon, respondió el secretario general del FN, Nicolás Bay. Le Pen y Macron se enfrentarán este miércoles en un debate televisivo que podría ser decisivo.



AFP