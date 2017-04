El problema de la ETA salpicó la entrega de los premios Gernika

El presidente Juan Manuel Santos y el líder de las Farc, Rodrigo Londoño Timochenko, recibieron el miércoles los XIII premios Gernika por la paz y la reconciliación, otorgados por el ayuntamiento de Gernika-Lumo, en el País Vasco español.



En su representación asistieron al acto el Alto Comisionado para la Paz, Sergio Jaramillo, y el asesor jurídico de las Farc, Enrique Santiago.



También recibió el galardón el periodista y fotógrafo Gervasio Sánchez, por su labor durante 25 años contra la violencia.

Jaramillo, que señaló que la razón principal por la que el presidente Santos comenzó el proceso de paz fue preservar vidas (las de los soldados, los miembros de la guerrilla y, sobre todo, la sociedad civil)

la firma del acuerdo no representa el fin sino más bien el comienzo del proceso FACEBOOK

TWITTER

“Pero también es cierto que hoy gracias al acuerdo ya las salas de nuestros hospitales militares están vacías, que los miembros de las Farc -los hombres y mujeres- se están reencontrando con sus familias, que las mujeres están teniendo hijos y sobre todo que la población civil en esas regiones respira hoy otro aire”, recalcó.



Jaramillo se refirió a los “nubarrones” que se han asomado en el horizonte durante el proceso “porque tenemos el infortunio de que se nos cruzaron los tiempos: el momento de la construcción de la paz con la temporada electoral”. Sin embargo aclaró que siempre fue optimista.



“Creo que el proceso de paz es más grande que todos nosotros y creo que a fin de cuentas todos que los colombianos quieren la paz”, dijo. Agregó que “en la medida en que -como ya está ocurriendo en los territorios- se dan hechos que convenzan a la gente de que después de 50 años fue posible terminar el conflicto, en la medida que construyamos una memoria colectiva que sea la base para la convivencia y la reconciliación futura creo yo que este camino tan largo que hemos recorrido, que este proceso tan difícil que hemos puesto en marcha no tendrá marcha atrás”.



En su discurso, pronunciado en el teatro Eliseo, donde se llevó a cabo la entrega de los premios ante cerca de 350 personas, el Alto Comisionado agradeció el apoyo que el gobierno de Mariano Rajoy siempre brindó al proceso de paz colombiano.



Sus palabras fueron recibidas en la sala con susurros de desaprobación, puesto que en el País Vasco hay resistencia frente a la posición del gobierno central, reacio a conversar con los antiguos miembros de la banda separatista ETA.



De hecho se tiende a trazar paralelismos entre la situación colombiana y la vasca, pese a las enormes diferencias que presentan, y no se entiende que Rajoy apoye el proceso de nuestro país mientras se cierra completamente a conversar con los etarras. La última muestra de su posición se dio hace apenas unas semanas, cuando ETA entregó la información sobre su armamento: el gobierno español no estuvo presente y dijo que lo único que espera es que la banda desaparezca del todo.



Enrique Santiago, por su parte, leyó una carta escrita por Timochenko e informó que el líder de las Farc no pudo viajar porque carece de los papeles necesarios. “Gracias, Gernica; gracias, País Vasco; gracias, España”, dijo. “Qué hermoso recibir este abrazo de felicitaciones desde el otro lado del Atlántico”, agregó dando voz a las palabras de Timochenko.

Gracias, Gernica; gracias, País Vasco; gracias, España FACEBOOK

TWITTER

Antes de terminar, recordó a “los más de ochenta dirigentes sociales, comunitarios y políticos defensores del acuerdo de paz asesinados desde la firma del acuerdo el 24 de agosto de 2016 hasta hoy”. También mencionó a guerrilleros amnistiados y familiares a quienes han matado recientemente. “La paz y la reconciliación son incompatibles con la continuación de estos asesinatos, que no pueden quedar en la impunidad”, añadió.



Gervasio Sánchez dedicó el premio a una mujer colombiana que hoy tiene 25 años, a la que recuerda con especial cariño porque, a los siete, iba con su padre por una trocha de Bolívar cuando le estalló una mina. Se quedó ciega y con la cara impregnada de esquirlas. Desde entonces no ha dejado de pensar en el suicidio. El fotógrafo y periodista español enfatizó en que para construir la paz hay que recordar a las víctimas.

Homenaje a víctimas de Gernica

Ceremonia de conmemoración de los 80 años del bombardeo en Gernika Foto: AFP

La entrega del premio es una parte de los actos que se llevan a cabo para conmemorar los 80 años del bombardeo de la población, que tuvo lugar durante la Guerra Civil con el protagonismo de la aviación militar alemana, aliada al general Francisco Franco.



Por ello, tras algunas piezas musicales y una copa de vino, se celebró un acto de reconciliación, en el que los nietos de los alemanes que participaron pidieron perdón a los supervivientes de los bombardeos, hombres y mujeres mayores. Un par de ellos depositó una ofrenda floral ante el monumento que recuerda el trágico acontecimiento en el cementerio.



Luis Iriondo, que entonces tenía ocho años, recordó que aquella tarde salió corriendo al monte con sus hermanos y las llaves de la casa, y que al regresar, tras el bombardeo, ya no tenía hogar.



Jaramillo también colocó flores a los pies del monumento, como lo hicieron representantes de varios municipios del País Vasco y el embajador alemán.



JUANITA SAMPER OSPINA

Corresponsal en España

Diario El Tiempo-Colombia