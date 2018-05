¿Por qúe le daban permiso al terrorista de Bélgica?

El atentado de este martes en la ciudad belga de Lieja, que dejó tres víctimas mortales (además del terrorista) está generando una bronca política por los permisos penitenciarios que disfrutaba el atacante y por la supuesta falta de atención de las fuerzas de seguridad en su seguimiento y control.

Benjamin Herman, quien asesinó a dos agentes de policía y un civil el martes, antes de ser abatido a tiros por agentes de una unidad policial de élite, había disfrutado en el pasado de permisos penitenciarios de uno y dos días, en teoría para facilitar su reinserción en la sociedad en 2020, cuando llegara a término su condena de 12 años por delitos de robo y tráfico de drogas.



La Fiscalía también anunció que se realizará, junto a la autopsia, un examen toxicológico para saber si Herman estaba drogado. Su perfil parece el de un delincuente común de poca monta: escasa formación educativa, pequeños robos, toxicómano, marginal y violento.



Herman, un belga francófono sin origen inmigrante conocido en su familia, había estado entrando y saliendo de prisión con varias condenas desde 2003 y las fuerzas de seguridad sabían que al menos en 2016 y 2017 había mantenido contactos en prisión con islamistas radicales después de su supuesta conversión al Islam. A pesar de esos contactos con radicales hasta el año pasado había seguido disfrutando de permisos penitenciarios.



El último se produjo el domingo, cuando fue liberado por un período de dos días. El lunes mató a martillazos en la cabeza a un cómplice de un robo a una joyería y el martes, en lugar de volver a prisión, cometió el ataque en Lieja. El ministro de Justicia belga Koen Geens explicó que este permiso era el decimocuarto que disfrutaba Herman.

Radicalización

El viceprimer ministro Alexander de Croo reconocía que “todo el mundo en Bélgica se está preguntando lo mismo: "¿cómo es posible que alguien que cumple condena por actos tan serios pudiera tener permisos?".



El ataque vuelve a poner en las tapas de los diarios la posibilidad de que delincuentes comunes se radicalicen en prisión en contacto con islamistas radicales independientemente de sus creencias. “Entran en prisión como traficantes de drogas y salen como yihadistas salafistas”, es el comentario que repiten legisladores belgas desde hace años.



Pero el ministro de Justicia Koen Geens defendió que Herman tuviera un permiso penitenciario porque considera que no había ninguna razón para sospechar que en ese permiso fuera a comportarse de una forma distinta a los anteriores, en los que no delinquió y volvió a prisión por su propio pie en el día estipulado.



Koen dijo: “No creo que fuera un error, no era una caso claro de radicalización, si lo hubiera sido hubiera sido señalado por los servicios de seguridad”. Pero varios presos contaron a los diarios que los servicios de prisión sabían al menos desde 2012 que Herman se había convertido al Islam, que practicaba una versión especialmente rigorista y que había tenido contactos con radicales islamistas.



Pero las cosas no habían ido tan bien. En dos de sus permisos Herman había vuelto con retraso a prisión. En otro había cometido un robo. La noche del lunes al martes asesinó a martillazos en la cabeza a un toxicómano en Marche-en-Famenne, la localidad donde se encuentra la prisión en la que estaba recluido.



El ministro de Justicia también explicó que los servicios de seguridad nunca consideraron que Herman fuera una amenaza terrorista, de ahí que su nombre no estuviera en la base de datos de la OCAM, la oficina central de análisis de las amenazas.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas