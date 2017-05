UK, España, Francia y Rusia intentan recuperarse de ciberataque

El mundo trabaja por recuperarse del ciberataque global del que fueron víctimas miles de organizaciones como Telefónica (España), Reanult (Francia) y los servicios Rusos. De hecho la mayoría de los centros sanitarios británicos afectados están volviendo en línea, informó el Gobierno del Reino Unido en medio de las críticas de la oposición por la falta de actualización de los equipos informáticos de hospitales y servicios médicos.



Tras presidir un comité de emergencias para evaluar el incidente, la ministra británica de Interior, Amber Rudd, detalló que el ataque afectó a 48 de las 248 autoridades locales del sistema de salud inglés (NHS England), organismos que controlan hospitales, centros médicos y ambulancias de una zona determinada, entre otros servicios.

La conservadora Theresa May, dijo que el incidente está recibiendo toda la "atención" por parte del Centro Nacional de Ciberseguridad británico (NCSC, en sus siglas en inglés), adscrito a los servicios de inteligencia, y recalcó que el ataque no ha puesto en peligro historiales clínicos ni datos de los pacientes.



El NCSC indicó, por su parte, que sus expertos están haciendo todo lo que está en su mano, "sin descanso", para volver a poner en funcionamiento los equipos dañados en un incidente que obligó a cancelar operaciones, desviar ambulancias y retrasar visitas.



Como reveló el diario "The Guardian", un experto británico colaboró para detener el impacto de un incidente a gran escala que ha afectado a empresas y organismos de cerca de cien países. Un informático conocido con el nombre de usuario "MalwareTech", con la ayuda de Darien Huss, de la firma de seguridad Proofpoint, compró por 10,69 dólares (9,77 euros) un dominio de internet al que hacía referencia el código del software malicioso que desencadenó el ataque y lograron así inhabilitarlo.



El incidente a gran escala, que la organización policial europea Europol ha calificado de ataque "sin precedentes" y que ha afectado a cerca de un centenar de países, se ha producido en medio de la campaña electoral en el Reino Unido de cara a los comicios del próximo 8 de junio.



Por su parte, la empresa de seguridad informática Kaspersky, Rusia ha sido la más afectada por los ataques en ese país. La portavoz del ministerio del Interior, Irina Volk detalló que el virus infectó a 1.000 ordenadores, menos del 1% de los equipos del ministerio



Entre tanto, los ministros de finanzas del G 7 prometieron reforzar la ciberseguridad en el mundo durante la reunión realizada en Bari (sureste de Italia), lo cual incluso ayudó a descongelar un poco las relaciones con Estados Unidos.



*Con AFP