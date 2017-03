'Un carro puede ser un arma letal'

23 de marzo 2017 , 12:01 a.m.

Edwin Bakker, Centro de Terrorismo y Antiterrorismo, Universidad de Leiden (Holanda), explica lo difícil que puede ser controlar el terrorismo.



¿Por qué un lugar como Londres es epicentro de este tipo de ataques?



Londres, por supuesto, es un objetivo muy simbólico, que representa a Occidente. Su Parlamento simboliza el poder y la democracia occidental, que, probablemente, el perpetrador quería atacar.



¿Cómo se pueden explicar este tipo de episodios?



Están en la línea de las expectativas basadas en las amenazas planteadas por grupos yihadistas como Al Qaeda o el Estado Islámico, que han llevado a la gente a cometer este tipo de ataques.



Este fue un ataque combinado: se usó el carro para atacar al público, pero también se atacaron objetivos simbólicos, como la policía o los militares. Es una combinación que buscó atacar objetivos suaves (gente vulnerable, como turistas) y, al mismo tiempo, a su oponente con un arma. En muchas formas, estos ataques son muy clásicos y han sigo propagados por organizaciones terroristas. Por supuesto, hay lobos solitarios, que en ocasiones son instruidos o que se inspiran en esas organizaciones.



¿Se puede controlar o prevenir que un carro se vuelva un arma?



No, no se puede. Ese es el poder del carro como un arma. Se trata de un arma letal y poderosa que puede tener un efecto grande, como se pudo ver en Niza ( …). Es una alternativa fácil y casi imparable. Eso lo hace un arma que produce miedo.



No es la primera vez que un ataque como estos pasa. ¿Se puede seguir hablando de fallas en los sistemas de seguridad e inteligencia en el Reino Unido y Europa?

Las autoridades hacen un buen trabajo detectando radicales o extremistas, pero no pueden meter en prisión a todos los que han dicho algo que es extremista y que no han hecho nada de ese nivel. Es extremadamente difícil monitorear a todo el mundo y encarcelar a todo el mundo (…).



¿Qué pueden esperar los europeos?



En los días que vienen, otros van a tratar de hacer lo mismo inspirados por este ataque y por la publicidad que se le ha dado a este evento en los medios de comunicación. Como ocurrió después de Niza, es probable que se den más episodios así.



