Economía de la Eurozona creció más que Estados Unidos

La Eurozona dejó atrás la crisis económica, tras 15 trimestres consecutivos de crecimiento y un auge del producto interno bruto (PIB) en el primer trimestre del año del 0,5 por ciento, que en tasa anual se eleva al 1,8 por ciento.

Los datos de la Oficina Europea de Estadísticas (Eurostat) muestran que Europa comenzó el año creciendo más que Estados Unidos, país que registró un crecimiento anualizado del 0,7 por ciento en el primer trimestre, la evolución más débil desde los primeros tres meses de 2014.



El crecimiento europeo ya no se asienta solo en el empuje del sector exterior, sino que se apoya también en la subida constante de la demanda interna y en la inversión empresarial.



La Eurozona aprovecha además las medidas expansionistas del Banco Central Europeo (BCE), que han abaratado los créditos a las empresas y controlado el riesgo país.



Las incertidumbres políticas, que aparecían como el mayor riesgo cuando la Comisión Europea (CE) presentó sus previsiones económicas a finales del año pasado, no parecen haber afectado el comportamiento económico de la Eurozona. Y aunque el ‘brexit’ –la salida británica de la Unión Europea (UE)– empieza a pasar factura en el Reino Unido, no lo hace en la Eurozona.



Además, se estima que las elecciones presidenciales francesas, que se decidirán este domingo entre el centrista y europeísta Emmanuel Macron y la ultraderechista y nacionalista Marine Le Pen, no deberían afectar al crecimiento económico si es Macron quien se instala en el Palacio del Elíseo.



De hecho, Bruselas cree que todas las economías europeas, también la griega, cerrarán el año creciendo.



Por ejemplo, un informe del Kiel Institute germano apunta a que Alemania podría crecer este año un 2,4 por ciento. Y España, uno de los grandes enfermos de Europa en los últimos años y cuarta economía del euro, podría crecer por encima del 3 por ciento y recuperar en este trimestre su PBI precrisis, aun manteniendo un desempleo por encima del 18 por ciento.



Los relativamente bajos precios del petróleo –Europa importa casi todo lo que consume– y el aumento del gasto público en algunos países ayudan al tirón, así como la reducción de la deuda privada de familias y empresas.



Además, el principal índice bursátil paneuropeo –Euro Stoxx 50– lleva más de un 12 por ciento de beneficio este año, casi el doble que el S&P 500 estadounidense, y el euro se cambia a 1,09 dólares –cuando empezó el año a 1,05– y camina hacia la paridad.



Pero Europa no crece con todo su potencial. Gregory Claeys, analista del centro de pensamiento Bruegel, de Bruselas, explicó a EL TIEMPO que “la recuperación sigue siendo muy frágil y solo está empezando porque sigue habiendo problemas como el del desempleo y porque la política económica europea fue demasiado lenta durante demasiado tiempo para ayudar al crecimiento”.



Christian Odendahl, del Centro para la Reforma Europea de Londres (CER, por sus siglas en inglés), también estima que el crecimiento actual “es decepcionante”. “Nunca tuvimos el tipo de estímulo combinado de política monetaria y fiscal que nos diera una recuperación más rápida”, afirmó.



Y aunque el desempleo sigue bajando en la Eurozona y ya está en el 9,5 por ciento, su menor tasa desde hace ocho años está lejos de la cifra estadounidense, que es apenas la mitad.



Europa crea empleo, pero sin la fuerza con la que lo creó Estados Unidos en los últimos años, y en gran medida con contratos temporales o de baja calidad, con salarios que en muchos casos no sacan de la pobreza. En los últimos 12 meses se crearon 1,2 millones de empleos.



Claeys considera que BCE fue mucho más lento que la Reserva Federal estadounidense o el Banco de Inglaterra al lanzar sus medidas “expansionistas”, y que “lo mismo se aplica a la política fiscal europea, que ahora es neutral pero fue restrictiva durante muchos años”. Esos factores, estima Claeys, “hacen que la situación siga estando lejos de lo ideal”.



El rojo fiscal se va limpiando y el conjunto de la Eurozona, tras años de ajuste, tiene un déficit público del 1,5 por ciento.



La inflación volvió tras varios años en los que la Eurozona corrió el riesgo de caer en deflación, pero sigue por debajo del 2 por ciento que los tratados europeos marcan como objetivo al BCE.



Desde Alemania se critica al presidente del BCE, Mario Draghi, por mantener las medidas monetarias expansionistas a pesar del tímido aumento de los precios. Pero Draghi dijo que por ahora no piensa retirar los estímulos.



Claeys explica que quienes desde Alemania critican a Draghi se equivocan. “No creo que sea todavía el momento adecuado para eliminar las medidas expansionistas, pero algunos no entienden que la política monetaria del BCE no se hace exclusivamente para Alemania, sino para el conjunto de la Eurozona”.



Por su parte, Odendahl también critica en esto a Alemania y asegura que “la inflación en la Eurozona está creciendo despacio” y que “Draghi acierta al esperar a que la inflación sea más robusta”.



La crisis de Grecia, el “enfermo” europeo desde hace ocho años, parece encapsulada tras el enésimo acuerdo entre Atenas y sus acreedores de la UE y el Fondo Monetario Internacional.



Antes de julio, Atenas debería recibir otro préstamo –alrededor de unos 7.000 millones de euros– a cambio de más ajustes, que incluyen la decimocuarta rebaja de las pensiones, privatizaciones y una dura reforma laboral.



El otro gran riesgo en los próximos meses aparece en el estado de la banca italiana, que carga con un tercio de todos los préstamos dudosos del conjunto de la Eurozona, más de 350.000 millones de euros de difícil o imposible cobro.



IDAFE MARTÍN PÉREZ

Para EL TIEMPO

Bruselas