Tras rectificar con May, Trump se alista para cita con Putin

Luego de corregir su dura posición del jueves ante la primera ministra británica, Theresa May, el presidente estadounidense, Donald Trump, elogió a su anfitriona, que anunció que sus países buscarán un acuerdo de libre comercio tras el brexit.

Mientras transcurría la visita, cientos de miles de personas salieron a las calles de Londres para manifestarse contra la visita de Trump.



Los dos mandatarios recorrieron de la mano los últimos metros hasta los podios de su conferencia de prensa en Chequers, la mansión campestre de la primera ministra en las afueras de Londres.



“Lo que hagas, está bien”, dijo un Trump conciliador a la premier conservadora tras haber criticado duramente su estrategia negociadora en el brexit en una entrevista en el periódico 'The Sun', afirmando que imposibilitaba un acuerdo comercial con Estados Unidos, y elogiando a su rival político Boris Johnson.



“Esta señora”, añadió, volviéndose hacia ella, “es una mujer increíble que está haciendo un trabajo increíble”. “Es una dura negociadora. He estado observándola el último par de días y es una persona muy, muy inteligente y resuelta”, añadió. “Prefiero tenerla como amiga”, concluyó. Sobre la relación bilateral dijo que “la relación es especial en su mayor grado”.



May dijo que ambos países buscarán un “ambicioso acuerdo comercial” tras el brexit. “No hay otros dos países que hagan más cosas juntos que nosotros para mantener a sus pueblos prósperos”, añadió.



En una entrevista al diario 'The Sun', que empezó a difundirse el jueves, cuando May presidía una cena en honor de Trump, el presidente dijo que Boris Johnson sería “un gran primer ministro”, que los planes de May de mantener vínculos con la UE tras el brexit imposibilitan un acuerdo comercial con EE. UU. y le aconsejó que negociara con Bruselas de un modo y ella hizo lo contrario.



La intromisión de Trump en el plan de May para resolver el principal asunto doméstico e internacional de su gobierno se producía además en un momento de fragilidad política de ella.



Pero la oposición apoyó a May. “Es extraordinariamente grosero por parte de Trump comportarse así”, dijo Emily Thornberry, la segunda figura laborista en el Parlamento.



Trump, además, acusó al alcalde de Londres, Sadiq Khan, de haber hecho un trabajo “terrible” contra el terrorismo, un año después de la oleada de atentados del 2017.

Té con la reina

Trump cerró la parte oficial de su viaje al Reino Unido tomando el té con la reina Isabel II en el castillo de Windsor, antes de viajar a Escocia para una visita privada de dos días.

La reina, sonriente, recibió a Trump y su mujer, Melania, a las puertas del castillo, antes de que se interpretaran los himnos nacionales y de que el presidente y la monarca pasaran revista a la Guardia Real.



Al terminar el día, Trump viajó a Escocia, donde se quedará dos días en su lujoso complejo hotelero de Turnberry. El domingo viajará a Helsinki para una cumbre con el presidente ruso, Vladimir Putin, el lunes.



El tema surgió en la conferencia de prensa con May. “Nadie ha sido más firme con Rusia”, se vanaglorió Trump, saliendo al paso de las sospechas de colusión con Moscú.



Sobre el encuentro, dijo no tener “grandes expectativas, pero quizás haya sorpresas”.

En paralelo, en Washington, 12 agentes de inteligencia rusos fueron inculpados por el pirateo informático de correos electrónicos del Partido Demócrata en 2016.

A pesar de estas acusaciones y del pedido de representantes estadounidenses de que se cancele el encuentro del lunes en Helsinki, la Casa Blanca confirmó que la cumbre se realizará.

Contacto en México

Por su parte, una delegación estadounidense encabezada por el secretario de Estado, Mike Pompeo, tuvo ayer su primer encuentro con el presidente electo de México, Andrés Manuel López Obrador, que estuvo marcado por un “diálogo cordial” en medio de una tensa relación bilateral por asuntos de comercio, migración y seguridad.

Pompeo estuvo acompañado del asesor y yerno de Trump, Jared Kushner; la secretaria de Seguridad Nacional, Kirstjen Nielsen, y el secretario del Tesoro, Steven Mnuchin.

Espina en relación con Rusia

Un gran jurado federal de Estados Unidos ordenó ayer la imputación de 12 oficiales de inteligencia rusos acusados de ‘hackear’ la campaña de la candidata presidencial demócrata en las elecciones del 2016, Hillary Clinton, y a varios órganos de su partido.



Según el escrito de acusación del fiscal especial Robert Mueller, que investiga la trama rusa, publicado por el Departamento de Justicia de EE. UU., los responsables de inteligencia rusos piratearon el Comité Nacional Demócrata; el Comité de Campaña Demócrata del Congreso; las cuentas de correo electrónico afiliadas a la campaña de Clinton; organizaciones castrenses, políticas, gubernamentales y no gubernamentales y, además, publicaron información robada en portales de redes sociales y la plataforma DCLeaks.



En los últimos meses de la campaña presidencial de EE. UU. del 2016 se piratearon decenas de miles de páginas de correos electrónicos de altos dirigentes del Partido Demócrata, un escándalo que conmocionó al país.



Según la entonces candidata presidencial Hillary Clinton, el episodio fue una de las causas por las cuales el candidato conservador Donald Trump pavimentó su camino hacia la Casa Blanca.



AFP - EFE