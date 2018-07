Trump llega al Reino Unido tras un nuevo desaire a Theresa May

El presidente estadounidense Donald Trump llegó este jueves por la tarde a Londres, en compañía de su esposa Melania Trump, para una visita de cuatro días, poco después de cuestionar el plan para el Brexit de la primera ministra británica Theresa May.



Trump llegó al aeropuerto londinense de Stansted procedente de Bruselas, donde participó en una cumbre de la OTAN en la que volvió a desairar a su anfitriona, que poco antes había presentado su libro blanco para las futuras relaciones con la Unión Europea, que prevé seguir manteniendo lazos comerciales estrechos.

"No sé si votaron por eso", dijo Trump en una rueda de prensa en Bruselas. "La gente votó para separarse [de la Unión Europea], así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente", agregó.



Este plan provocó la dimisión de los dos euroescépticos más notorios del gobierno: el ministro de Exteriores, Boris Johnson —amigo de Trump— y el encargado de negociar el Brexit, David Davis.



La visita estará marcada además por manifestaciones hostiles.



Aunque se alojará en Winfield House, la residencia del embajador de Estados Unidos cerca de Regent Park, en el centro de Londres, su programa evita la capital británica, donde se concentrarán las protestas.



Así, los encuentros con la primera ministra Theresa May y la reina Isabel II tendrán lugar en la mansión de Chequers y en el castillo de Windsor, respectivamente, ambos fuera de la capital.



El presidente y su esposa, Melania, asistirán este jueves a una cena de gala con empresarios en el palacio de Blenheim, una casa de campo cerca de Oxford en la que, en 1874, nació Winston Churchill, primer ministro durante la Segunda Guerra Mundial.



Trump y Theresa May ofrecerán una rueda de prensa el viernes y el domingo el presidente estadounidense viajará a Helsinki para reunirse el lunes con el presidente ruso, Vladimir Putin.

La gente votó para separarse [de la Unión Europea], así que me imagino que eso es lo que harán, pero tal vez tomen un camino diferente FACEBOOK

TWITTER

Londres se aferra a "la relación especial"

El gobierno británico está ansioso por demostrar que hay vida más allá de la Unión Europea y que la famosa "relación especial" con Estados Unidos podría traducirse en ambiciosos acuerdos comerciales, un anhelo que coincide con la presencia en la Casa Blanca de un presidente estadounidense proteccionista.



"Cuando dejemos la Unión Europea empezaremos a trazar una nueva dirección para el Reino Unido en el mundo, y nuestras alianzas mundiales serán más fuertes que nunca", dijo May sobre el viaje.



"No hay alianza más fuerte que nuestra relación especial con Estados Unidos y no habrá alianza más importante en los próximos años", añadió.



El embajador estadounidense en Londres, Woody Johnson, dijo que el acuerdo comercial será "una prioridad mayor" para Trump cuando se produzca el Brexit, en marzo de 2019.



Trump no se muerde la lengua y ya ha protagonizado varios desaires a May.



Así, el embajador Johnson tuvo que salir al paso el miércoles de otra afirmación polémica de Trump, asegurando que el Reino Unido vive "en plena tormenta".



"Es un país muy seguro de sí mismo, un país muy capaz. Confiamos plenamente en la capacidad de Reino Unido en resolver el problema del Brexit y pasar a otra cosa", dijo el embajador a la BBC.

Cuando dejemos la Unión Europea empezaremos a trazar una nueva dirección para el Reino Unido en el mundo, y nuestras alianzas mundiales serán más fuertes que nunca FACEBOOK

TWITTER

Un globo de Trump en pañales

Según un sondeo del instituto YouGov publicado el jueves, el 77% de los británicos tiene una opinión desfavorable de Trump, el 74% lo considera un sexista y el 63% un racista.



Casi la mitad de las 1.648 personas encuestadas estima que la reina no debería recibirle.



Un globo gigante representando a Donald Trump como un bebé en pañales flotará en el cielo de Londres durante su visita, después de que el alcalde, Sadiq Khan, que ha protagonizado varios enfrentamientos en las redes sociales con el mandatario, diese su permiso.



En un artículo publicado en el Evening Standard, Khan escribió que la relación especial "también significa expresarse cuando pensamos que una parte no está a la altura de los valores que tanto apreciamos".

Un 'bebé Trump' gigante sobrevolará Londres durante su visita Un 'bebé Trump' gigante sobrevolará Londres durante su visita El globo de seis metros de largo estará ubicado a 30 metros de altura cerca del Parlamento.

"Como muchos londinenses, siento que esta es una de estas ocasiones", sentenció.



El globo de seis metros de largo estará ubicado a 30 metros de altura cerca del Parlamento, entre las 09H30 y las 11H30 (08H30-10H30 GMT) del viernes.



Este día por la tarde habrá una gran manifestación en Londres bajo el lema "Unidos contra Trump", además de numerosos actos aquí y allá.



"Organizaremos una gran manifestación nacional contra su política sexista, racista, bélica, de odio y de negación del cambio climático", dijeron los convocantes de la protesta.



AFP