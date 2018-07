Fractura en gobierno de Theresa May pone en riesgo su continuidad

Las renuncias del ministro de Relaciones Exteriores, Boris Johnson, y del ministro del Brexit, David Davis, por sus diferencias frente al enfoque en la relación estrecha que quiere la primera ministra británica, Theresa May, con la Unión Europea, desvirtúan las declaraciones que ella hizo el viernes pasado sobre la unidad de su gabinete y ponen en duda su capacidad para mantenerse en el cargo.

Al anunciar este lunes su renuncia, Johnson advirtió que el Reino Unido terminará como una colonia de la Unión Europea, después de que el gobierno anunció planes para una estrecha relación comercial con el bloque tras el Brexit el próximo año.



La renuncia de Johnson se dio un día después de la salida del ministro del Brexit, David Davis, y apenas tres días después de que May logró con dificultad un acuerdo con su gabinete para una estrategia de abandono de la Unión Europea, el cual incluye permanecer fuertemente alineado con las normas de la UE sobre productos manufacturados.

“Realmente nos dirigimos hacia el estatus de una colonia, y muchos lucharán para ver la ventaja económica o política de ese arreglo en particular”, dijo Johnson. Además afirmó que el proceso del brexit, tal y como él esperaba que se desarrollara, es un “sueño” que se está “muriendo”.



El viernes pasado, Johnson no había puesto objeciones formales para que el Ejecutivo presente como un acuerdo conjunto el plan de May de formar un “área de libre comercio” entre el Reino Unido y la UE, pero durante el fin de semana cambió su posición.



El proyecto que May prevé trasladar a Bruselas para ser negociado determina que el Reino Unido y la UE mantengan un “libro de normas común” en cuanto al intercambio de bienes, también en materia de agricultura, una vez que el país esté fuera del bloque comunitario, previsiblemente el 29 de marzo de 2019.

Realmente nos dirigimos hacia el estatus de una colonia, y muchos lucharán para ver la ventaja económica o política de ese arreglo en particular. FACEBOOK

TWITTER

El plan asegura que el brexit pondrá “fin a la libre circulación” de ciudadanos comunitarios en el Reino Unido, pero establece que los europeos podrán continuar “viajando” al país, así como “pidiendo permisos para estudiar y trabajar”.

Implicaciones

Las dos renuncias ponen en duda la continuidad del gobierno de May, pues se evidencia una debilidad parlamentaria de la primera ministra, que tiene que apoyarse en los unionistas norirlandeses para gobernar, y por la popularidad del ahora excanciller entre sus colegas conservadores.



En Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Donald Tusk, expresó su esperanza de que estas dimisiones sirvan para frenar el brexit.



AFP, Reuters, Efe

Londres