'Lo que hemos hecho no tiene precedente', dice Macron en su discurso

El presidente electo de Francia, Emmanuel Macron, celebró su victoria ante sus seguidores y subrayó que lo conseguido desde que lanzó su movimiento político, hace poco más de un año, "no tiene precedente ni equivalente".



"Lo que hemos hecho desde hace tantos meses no tiene precedente ni equivalente. Todo el mundo decía que era imposible. ¡Porque no conocían Francia!", subrayó Macron en la explanada del Louvre, en un discurso cargado de emotividad ante decenas de miles de personas.

El joven político socioliberal (39 años) insistió en que la tarea que queda por delante es "inmensa", y pidió a los que han votado por él que vuelvan a respaldar en las legislativas de junio a su plataforma política para "construir una mayoría (de gobierno) verdadera, fuerte, una mayoría del cambio al que el país aspira". ​

Macron se presentó con el himno europeo de fondo antes miles de seguidores reunidos en París, congregados para celebrar, claro símbolo de su posición pro europea y pro globalización.



“¡Gracias a todos aquellos que votaron por mí sin compartir nuestras ideas! Se que no se trata de un cheque en blanco, dijo. Además, aseguró que hará todo lo necesario para que los franceses “dejen de tener motivos para votar a los extremos”, en alusión a su rival, la ultraderechista Marine Le Pen.



La Explanada del Louvre estalló en un grito colectivo de júbilo cuando la imagen de Emmanuel Macron apareció en las pantallas gigantes instaladas a ambos lados de la emblemática Pirámide, antes incluso de conocer el porcentaje que lo confirmaba como nuevo presidente de Francia al socioliberal.



"Esta mayoría de cambio es lo que espero de ustedes en seis semanas, porque los sigo necesitando", señaló, en referencia a las próximas elecciones legislativas. Macron, que rindió homenaje a sus "compañeros de ruta", a su "familia" y a sus "allegados", advirtió de que lo que vendrá ahora "no será todos los días fácil, la tarea será dura".



Prometió a su auditorio que les dirá la verdad, que les protegerá y que su objetivo es unir y reconciliar.



Macron llegó al escenario levantado ante el Louvre en una secuencia de una escenografía muy cuidada. Allí recordó que el Louvre "recorre nuestra historia, del Antiguo Régimen a la liberación de París" de la ocupación nazi, y dijo que esta noche "Europa y el mundo nos mira" porque "esperan que defendamos en todas partes el espíritu de la Ilustración (...) Esperan que seamos nosotros mismos".

Aliviados

La victoria, que en la plaza en la que sus militantes siguieron la velada muchos daban como segura, fue sobre todo bien recibida entre los que temían que la ultraderechista Marine Le Pen superase el umbral del 40 % de los sufragios -se quedó en torno al 35 % según las primeras estimaciones-.



Es el caso de Muriel y Patrick Turin, que instantes después de la emisión de las primeras cifras se declararon "aliviados" y "extremadamente contentos" de la "amplia victoria" del líder del movimiento En Marcha.



"Nos imaginábamos que iba a ganar, pero el número de votos demuestra que la gente ha votado contra Le Pen", explicó Muriel antes de abandonar la Explanada, acompañada de su marido, para "ir a dar una vuelta por París" y comprobar el ambiente de la capital.



Entre las cualidades que les habían llevado a elegir al exministro de Economía, de 39 años, la pareja citó su juventud, pero también su "capacidad para traer una renovación política".



Equipados en su mayor parte de banderas francesas, pero también europeas, los "macronistas" celebraron el resultado con gritos de "Macron presidente" y "hemos ganado".



Pero entre las expresiones de júbilo hay quien prefirió mantener la cabeza fría, como Journo Jene, para el que ahora "Macron debe ser un buen presidente y llevar un verdadero cambio a la política francesa". De lo contrario, "Le Pen podría llegar con fuerza a las elecciones presidenciales de 2022", aseguró este joven de 24 años que en la primera vuelta de las elecciones el pasado 23 de abril votó al conservador François Fillon, aunque Macron era "claramente" su segunda opción.



Más contundente fue Vincent Vuillermoz, todavía vestido con su uniforme de bombero porque "había venido directamente del trabajo" para vivir un "momento histórico". El porcentaje de votos obtenido por Macron supone "una gran derrota para Le Pen", juzgó Vuillermoz, que votó al futuro presidente de la República "porque ya era hora de poner a alguien joven a los mandos del gobierno". "Va a traer una gran renovación a la escena política", aseguró sonriente.



Esa misma promesa fue lanzada por el presidente electo en su primer discurso público tras el cierre de las urnas, en el que apuntó que "una nueva página" de la "larga historia" del país se abre este domingo.



EFE - AFP