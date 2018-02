Accidente aéreo en Rusia, primero de avión comercial en más de un año

A las dos y veinte de la tarde de este domingo (hora local) despegó el Antonov AN-148 de la aerolínea Saratov para nunca llegar a su destino. Voló por apenas dos minutos y once segundos antes de desaparecer de los radares y estrellarse en las afueras de Moscú, en Rusia, con 71 personas a bordo y, de acuerdo con la Fiscalía de Transporte de Moscú, sin dejar supervivientes.



El incidente es el primero de un avión comercial de gran tamaño en más de un año, teniendo en cuenta que en 2017 no hubo choques de aviones grandes de pasajeros en ninguna parte del mundo, según reportes de la consultora holandesa To70 y de The Aviation Safety Network, citados por la cadena BBC.

Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, informó que el presidente ruso, Vladímir Putin, envío sus condolencias a todos aquellos que perdieron familiares en el accidente aéreo y ordenó al Gobierno crear una comisión especial para su investigación.



El avión se estrelló entre las localidades de Arguntsevo y Stepanovo y lugareños de esa zona aseguraron haber visto cómo el AN-148, de fabricación ucraniana, cayó a tierra envuelto en llamas.



FlightRadar24, un sitio en línea que rastrea la información de vuelos de todo el mundo en tiempo real, muestra cómo el avión perdió altitud a solo seis minutos después del despegue. “Alcanzó 6.400 pies antes de caer a 5.800 pies, volvió a subir brevemente y cayó bruscamente, todo en un minuto”, menciona el portal en el que también se describe que “durante los últimos segundos antes de estrellarse, el avión caía con una velocidad de 22.000 pies por minuto”.



Fuentes de los servicios de emergencia indicaron que los restos del aparato fueron avistados desde el aire y que equipos de rescate se dirigieron al lugar del siniestro. Los restos del AN-148 quedaron diseminados en un radio de cerca de un kilómetro.



El avión despegó del aeropuerto moscovita Domodédovo con destino a la ciudad de Orsk, cerca de la frontera con Kazajistán.



Algunas agencias de noticias rusas señalaron que hubo un aparente choque entre el AN-148 y un helicóptero, pero tal versión no ha sido confirmada a nivel oficial. En cambio, otros medios internacionales mencionan que la aeronave logró entrar en contacto con la torre de control para informar de una falla técnica y pedir autorización para un aterrizaje de emergencia.



Equipos del Ministerio de Protección Civil de Rusia que trabajan en el lugar están en condiciones de poca visibilidad, debido a la ventisca de nieve que azota el área de Rámenki.

El AN-148

El Antonov AN-148 es un avión bimotor considerado altamente seguro. Este tipo de aeronave solo tiene el antecedente de un accidente en el año 2011, cuando en un vuelo de prueba en la región rusa de Bélgorod, perdieron la vida seis personas.



Además, la aerolínea rusa Saratovskie Avialinii emitió horas después un comunicado en el que recalcó que el capitán de la nave, Valeri Gubánov, era un piloto experimentado, con 5.000 horas de vuelo, de las cuales 2.800 había acumulado en aviones AN-148. Según la compañía, el aparato siniestrado, de matrícula RA-61704, fabricado en 2010, había sido adquirido hace dos años.



El accidente recuerda al sucedido el 25 de diciembre del 2016, cuando la aeronave militar TU-154 se estrelló en el mar Negro poco después del despegue en Adler (sur) y dejó un saldo de 96 personas muertas. Viajaban artistas del conjunto de danza Alexandrov del Ejército Rojo que se dirigían a Siria para ofrecer una presentación a los militares rusos.

