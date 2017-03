Presidente de Turquía vuelve a subir el tono contra Alemania y Holanda

Las fuertes declaraciones del presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, en contra de Alemania volvieron a tomar forma el lunes, cuando este aseguró que la canciller de Alemania, Ángela Merkel, “está apoyando a terroristas”, una acusación calificada por Berlín como “aberrante” y que atiza el momento de crisis.

Las afirmaciones de Erdogan llegaron en un momento de tensión entre Ankara y varios países de la Unión Europea, que rechazaron acoger mítines de ministros turcos, en los que se pretendía impulsar una campaña a favor del referendo del 16 de abril, que le daría más poderes al presidente de Turquía.



“Señora Merkel, ¿por qué está escondiendo terroristas en su país? (...) ¿Por qué no está haciendo nada?”, afirmó Erdogan en una entrevista con el canal A-Haber, donde acusó a Berlín de no responder a 4.500 dosieres enviados por Ankara sobre supuestos terroristas.



“Señora Merkel, usted está apoyando a terroristas”, dijo Erdogan, quien acusa a Alemania de acoger a activistas kurdos y a sospechosos del fallido golpe de Estado del 15 de julio, haciendo énfasis en un “apoyo implacable al terrorismo”.

Bloqueos en mítines

Steffen Seibert, portavoz de Merkel, señaló horas después de las acusaciones en un breve comunicado que “la Canciller no tiene intención de participar en un concurso de provocaciones”. “Estos reproches son manifiestamente aberrantes”, agregó Seibert.

El Gobierno turco ya había visto cómo las autoridades alemanas también bloquearon varias concentraciones a favor del referendo turco, algo que suscitó la indignación de Ankara.



En la entrevista publicada este lunes, Erdogan hizo alusión a los acontecimientos en Europa y reiteró su polémica comparación con el Tercer Reich. “Nazismo, podemos llamarlo neonazismo. Una nueva tendencia de nazismo”, afirmó.



Además, el presidente turco arremetió contra Merkel por haber dado su apoyo oficial al primer ministro holandés, Mark Rutte, en la crisis diplomática que desató el rechazo de La Haya a la participación de ministros turcos en los mítines y que llegó ayer a la suspensión de las relaciones de más alto nivel por parte de Ankara.



“Hasta que Holanda no repare los daños que ha causado, las relaciones al más alto nivel y las reuniones previstas a nivel ministerial y a alto nivel quedan suspendidas”, dijo el viceprimer ministro, Numan Kurtulmus, tras una reunión del consejo de ministros.



Kurtulmus también afirmó que la decisión se mantendrá hasta que las condiciones que Ankara impuso no se cumplan y señaló que el embajador holandés, Kees Cornelis van Rij, quien se encuentra actualmente fuera de Turquía y es el encargado de negocios, “no estará autorizado a regresar”.



Según Soner Cagaptay, analista especialista en Turquía en el Washington Institute, Erdogan –quien califica la postura de algunos países europeos como islamofoba–“busca enemigos extranjeros imaginarios para conquistar su base nacionalista en vísperas del referéndum (...). Los holandeses cayeron en la trampa, en vez de ignorar el mitin a favor de él”.



Por ahora, la Otán y la Unión Europea intentaban apaciguar la crisis. EE. UU. no se ha pronunciado oficialmente.



* Con AFP y Efe